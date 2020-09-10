Переброску воды из Коккозки не обсуждали с севастопольскими учёными

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Проект переброски паводковых вод из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище не обсуждали с учёными Института биологии южных морей имени Ковалевского. Исследования реки давно не проводились. Об этом телеканалу «НТС» рассказал ведущий научный сотрудник института Николай Шадрин.

НИКОЛАЙ ШАДРИН, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «Реальную оценку дать очень трудно, потому что с учёными не обсуждали, и мы не имеем реальных цифр, которые заложены в этот проект. Хотя та цифра, которая была озвучена временно исполняющим обязанности губернатора – я думаю, его просто подставили – и в прессе, сильно завышена. Потому что в последние годы не ведутся наблюдения на реке Коккозке и данных, скорее всего, просто нет».

Николай Шадрин оценил риски перенаправления русла Коккозки для жителей Бельбекской долины. По мнению учёного, из-за вмешательства в экосистему может пересохнуть река Бельбек.

НИКОЛАЙ ШАДРИН, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «Она высохнет, а значит, начнут вокруг на её водозборе всё сохнуть начнёт. А значит, возделывание садов, полей станет нерентабельным».

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