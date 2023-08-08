Описание приготовления:

Красочный острый перец обязательно должен быть на столе в зимнее время. Борщ вприкуску с ним чрезвычайно вкусен! Подавайте его охлажденным и храните на холоде. Не забывайте, что острый вкус можно погасить не водой, а холодным молоком.

Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Перец острый 6-7 Штук

Вода 500 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Уксус 9% 3 Ст. ложки

Перец горошек 8-10 Штук

Чеснок 5-6 Зубчиков

Приправа для морковки по-корейски 1 Ст. ложка

Лавровый лист 1-2 Штук

Количество порций 4

Калорийность

15 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Перец "Бараний рог" на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Перцы промойте, чеснок очистите от шелухи и тоже промойте.

В литровую банку выложите стручки перца вертикально и заполните пустые места зубчиками чеснока.

Вскипятите воду в чайнике или ковше и залейте кипяток в банку до верха. Накройте крышкой и пропарьте 10 минут.

В ковш или кастрюлю всыпьте соль, горошины черного перца, лавровый лист, приправу для корейской моркови. Слейте горячую воду из банки с перцем в ковш и поместите емкость на плиту. Доведите до кипения и выключите нагрев. Влейте уксус и перемешайте.

Влейте горячий маринад в банку до верха и сразу же закрутите крышку на банке по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и перенесите в кладовую до зимы.