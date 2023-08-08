Описание приготовления:
Красочный острый перец обязательно должен быть на столе в зимнее время. Борщ вприкуску с ним чрезвычайно вкусен! Подавайте его охлажденным и храните на холоде. Не забывайте, что острый вкус можно погасить не водой, а холодным молоком.
Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Перец острый 6-7 Штук
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Уксус 9% 3 Ст. ложки
- Перец горошек 8-10 Штук
- Чеснок 5-6 Зубчиков
- Приправа для морковки по-корейски 1 Ст. ложка
- Лавровый лист 1-2 Штук
Количество порций 4
Калорийность
15 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Перец "Бараний рог" на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Перцы промойте, чеснок очистите от шелухи и тоже промойте.
В литровую банку выложите стручки перца вертикально и заполните пустые места зубчиками чеснока.
Вскипятите воду в чайнике или ковше и залейте кипяток в банку до верха. Накройте крышкой и пропарьте 10 минут.
В ковш или кастрюлю всыпьте соль, горошины черного перца, лавровый лист, приправу для корейской моркови. Слейте горячую воду из банки с перцем в ковш и поместите емкость на плиту. Доведите до кипения и выключите нагрев. Влейте уксус и перемешайте.
Влейте горячий маринад в банку до верха и сразу же закрутите крышку на банке по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и перенесите в кладовую до зимы.