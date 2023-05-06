Перечислены лучшие гарниры к шашлыку

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что приготовить к шашлыку.

По словам эксперта, хорошим дополнением к шашлыку будут овощи и зелень: они помогают мясу лучше усвоиться и перевариться. Чем дольше мясо находится в пищеварительном тракте, тем выше вероятность развития рака.

Клетчатка, которой богаты овощи, позволяет вывести из организма продукты распада мяса, а хлорофилл в составе оказывает бактерицидное действие.

«Также зелень стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике. Особенно полезен зеленый лук», — отметила врач.

Эксперт добавила, что тем, кто не любит есть свежие овощи, стоит приготовить их на гриле. Например, выбрать для этого перец, баклажаны, кабачки, томаты.

Еще один полезный гарнир к шашлыку — фрукты, пишет «Вечерняя Москва». Елена Соломатина предложила обратить внимание на ананасы, киви, гранаты и папайю.

Помимо этого, можно подать к шашлыку ягодный соус. Такая добавка поможет мясу лучше и быстрее усвоиться, убеждена врач.

«Клюква и брусника, крыжовник, кислая слива станут хорошим гарниром к шашлыку. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом. Кислота помогает его переваривать», — заключила эксперт.

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