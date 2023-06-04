Перечислены лучшие источники йода

Многие люди, живущие вдали от морского побережья, сталкиваются с дефицитом йода. Врач-нутрициолог Елена Богатова рассказала, на какие продукты обратить внимание, чтобы восполнить нехватку элемента.

По словам эксперта, йод — очень важный микроэлемент в организме человека, который необходим для нормальной работы щитовидной железы, регулирующей обмен веществ.

Восполнить йододефицит можно с помощью некоторых продуктов питания. Врач в первую очередь посоветовала добавить в рацион водоросли: к примеру, морскую капусту, нори и хлореллу. Употреблять водоросли можно как в свежем виде, так и сушеные листья, добавки, в составе суши.

Помимо этого, стоит включить в питание рыбу (лосось, тунец, треска), морепродукты (мидии, кальмары, креветки и прочие), молочные продукты (молоко, йогурт, сыр и другие), яйца и ягоды (клюква, черника).

В разговоре с порталом «Спорт-Экспресс» Елена Богатова порекомендовала есть продукты, которые нужны для пополнения запасов йода в организме, несколько раз в неделю.

«Важно помнить, что потребности в йоде могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, беременности и других факторов. Обычно взрослым рекомендуется потреблять около 150 микрограммов йода в день. Однако в случае беременности или кормления грудью эта потребность может быть выше», — предупредила Елена Богатова.

Врач добавила, что лучше всего лично проконсультироваться с диетологом или другим врачом, который поможет определить индивидуальные потребности в йоде и разработать соответствующую диету.