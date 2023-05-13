Перечислены продукты, которые усиливают голод

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какая пища вызывает еще больший голод.

По словам экспертов, вызывают желание есть кислые и острые продукты, например, яблоки, апельсины, лимоны, маринованные огурцы и квашеная капуста. Несмотря на всю пользу, эти продукты раздражают слизистую желудка, усиливая выработку желудочного сока, а потому их хочется есть еще и еще.

Усиливают аппетит и различные специи, пряности, такие как горчица, соль, перец, укроп, базилик, хрен. В этот список также входит популярная пищевая добавка глутамат натрия.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что сладости помогают быстро насытиться из-за повышения уровня глюкозы в крови, но он также стремительно падает, вызывая чувство голода вновь. Вместо сладкой пищи стоит отдать предпочтение натуральным батончикам, содержащим сухофрукты, орехи, овсяные хлопья.

Фруктовые соки ускоряют метаболизм и повышают уровень сахара в крови, тем самым провоцируя желание что-то съесть.

Мука высшего сорта лишена почти всех питательных веществ, и все, что она дает нашему организму, — это простые углеводы и пустые калории. По этой причине эксперты порекомендовали отказаться от выпечки из пшеничной муки.

То же касается и макарон из муки высшего сорта. Вместо них стоит включить в рацион макароны из твердых сортов пшеницы с овощами — цукини, помидорами, сладким перцем, а также с полноценным белком, например, куриным мясом.