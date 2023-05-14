Перечислены продукты, разжижающие кровь

Сгущение крови может произойти из-за избытка эритроцитов, перенесенного коронавируса, травм, а также из-за атеросклероза, сердечной недостаточности, аритмии, некоторых типов рака, инфекций, аутоиммунных нарушений и хронических воспалений. Сгущение крови способно привести к тромбоэмболии, инфаркту и инсульту, а потому важно следить за ее вязкостью.

Эксперты Роскачества посоветовали в первую очередь включить в рацион фрукты и овощи с высокой концентрацией витамина Е, который считается естественным антикоагулянтом и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Витамин Е содержится в помидорах, брокколи, шпинате, киви, манго и авокадо.

Важно добавить в питание фрукты и овощи с высоким содержанием салицилатов. Их можно найти в огурцах, помидорах, укропе, арбузе, дыне, винограде, апельсинах, мандаринах, сливах, киви, нектаринах, манго и маракуйе.

Не менее полезны и такие ягоды, как черная смородина, вишня, калина, клюква, клубника, черника, ежевика, шелковица. Однако при этом важно знать, что вишня, черника, калина, клюква и ежевика понижают гемоглобин, поскольку содержат танины, которые ухдшают всасывание железа.

Специалисты также порекомендовали включить в рацион специи и приправы, которые разжижают кровь. Среди них: чеснок, куркума, кайенский перец, корица и имбирь. Пользу принесут и орехи, сухофрукты, мед, растительное масло.

Помимо этого, по словам экспертов Роскачества, важно пить достаточное количество воды: ежедневно выпивать 30 мл воды на 1 кг массы тела.