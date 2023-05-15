Перечислены продукты, снижающие тревожность

Врач-педиатр Ольга Кашляк рассказала, какие продукты помогут справиться со стрессом.

По словам эксперта, в период тревожности стоить включить в рацион жирные сорта рыбы. В своем составе они имеют омегу-3, которая содержит эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, регулирующие нейромедиаторы. Врач пояснила, что эти кислоты снижают уровень воспалений и стимулируют работу мозга.

Эксперт посоветовала обратить внимание на лосося. Помимо жирных кислот, эта рыба богата витамином D, дефицит которого вызывает тревожность.

Еще один полезный продукт в борьбе со стрессом — яйца. В них содержится много витамина D и триптофана — аминокислоты, которая стимулирует выработку серотонина, обеспечивающего хорошее настроение.

«В темном шоколаде тоже есть триптофан, а вот сахара, который помогает снять стресс только в краткосрочной перспективе, не так много», — добавила эксперт.

Врач также порекомендовала добавить в питание тыквенные семечки и бананы. Эти продукты богаты магнием и калием, снижающим уровень гормона стресса — кортизола, сообщает «Газета.ру».

«Включение в рацион ферментированных продуктов, таких как йогурт, принесет пользу кишечным бактериям и уменьшит беспокойство. Стоит отметить, что хронические воспаления частично ответственны за тревогу и стресс. К ферментированных продуктам можно также отнести квашеную капусту и сыр», — отметила Ольга Кашляк.

По мнению эксперта, стоит добавлять в блюда или напитки и куркуму.

«Активный ингредиент куркумы — куркумин, согласно нескольким исследованиям, помогает снизить тревожность у взрослых с ожирением, а чай с куркумой — снизить уровень сахара в крови», — резюмировала врач.