Перечислены продукты, вызывающие гипертонию

Врач-кардиолог Светлана Павличенко призвала внимательно относится к своему питанию, ведь некоторые продукты способны вызвать гипертонию.

По словам эксперта, главными продуктами, вызывающими гипертонию, считаются соленые. Например, повысить артериальное давление способны консервированные изделия, чипсы, различные снеки.

Соль оказывает дополнительную чрезмерную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Врач предупредила, что прежде всего риску подвержены люди с сахарным диабетом. При наличии диабета она порекомендовала следить не только за употреблением продуктов, содержащих сахар, но и соль.

Еще одна вредная категория продуктов — полуфабрикаты. Однако эксперт в беседе с порталом «Спорт-экспресс» уточнила, что они вредны в том случае, если тоже содержат много соли.

«Соль — дешевый и доступный консервант, производители используют ее, чтобы продлить срок годности продукта. Безопаснее всего готовить самостоятельно, из базовых продуктов, стараясь вместо соли использовать специи и пряные травы», — резюмировала Светлана Павличенко.

Многие люди оставляют соль в рационе, поскольку без нее еда кажется пресной и невкусной. Однако в таком случае вредную приправу можно заменить другими ингредиентами, ведь в современной кулинарии существуют продукты, способные стать полноценной альтернативой.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, чем можно заменить соль в еде, чтобы не лишать себя гастрономического удовольствия.