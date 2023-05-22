Перечислены продукты, вызывающие преждевременное старение

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Сергей Лубинец рассказал, какие продукты приближают преждевременное старение.

По словам эксперта, вредит организму и коже избыток сахара в рационе. Дело в том, что глюкоза взаимодействует с белками и засахаривает их.

Белки — строительный материал, из которого состоят наши клетки. При частом употреблении сахара и продуктов, содержащих его, тормозится регенерация, а процессы старения ускоряются.

«На втором месте по частоте причин, но не по степени вреда стоит алкоголь. Этанол сушит организм, и в первую очередь это отражается на коже. Также это вещество разрушающе действует на кровеносные сосуды, поэтому у людей, которые регулярно употребляют, часто возникает купероз — видимая сосудистая сетка на носу, под глазами, на щеках и так далее», — отметил врач.

Вызывает преждевременное старение и избыток подсолнечного масла в рационе. В этом продукте много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, которая при частом поступлении в организм провоцирует общее системное воспаление.

Эксперт предупредил, что кофе тоже приближает старение. Напиток выводит жидкость из организма, а также стимулирует выработку гормона стресса — кортизола, который пагубно влияет на состояние кожи, вызывая истончение и сосудистые звездочки, пишут «Кубанские Новости».

«И, наконец, фастфуд. Многочисленные исследования однозначно доказали пагубное влияние трансжиров, которых очень много в гамбургерах и картошке фри, на организм человека. Регулярное употребление фастфуда не просто старит организм, а способствует возникновению тяжелых системных заболеваний», — заключил Сергей Лубинец.