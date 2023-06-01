Перечислены продукты, вызывающие варикоз

Варикозное расширение вен может возникнуть и из-за продуктов питания, поэтому важно грамотно отнестись к своему рациону.

Эксперты издания Marie Claire рассказали, что самыми вредными считаются продукты с содержанием натрия. Этот элемент задерживает жидкость в организме и приводит к выработке большого количества крови, которая оказывает давление на вены.

По словам специалистов, многим людям тяжело полностью отказаться от соли. В таком случае лучше отдать предпочтение крупной и морской соли, имеющей натуральное происхождение.

Стоит помнить, что большое количество соли содержится в жареных блюдах, фастфуде: куриных крылышках, гамбургерах и картошке фри. Частое употребление этих блюд неизбежно приводит к варикозу.

Вредны и сладости. Сахар быстро попадает в кровоток, заставляя вены расширяться, что приводит к варикозу. Эксперты посоветовали заменить сладости фруктами — помимо натурального сахара, они содержат клетчатку, которая помогает высвобождать кишечник, уменьшая напряжение вен в нижней части тела.

Углеводы, которые быстро перевариваются, резко наполняют и перегружают вены. К ним относятся белый хлеб, белый рис и овсянка быстрого приготовления. Эти продукты можно заменить цельнозерновым хлебом, коричневым рисом и крупами с высоким содержанием клетчатки.

К варикозу приводит и спиртное, отметили специалисты. Алкогольные напитки вызывают обезвоживание, заставляя кровь циркулировать быстрее, чем обычно, что оказывает давление на вены.