Перечислены продукты, запрещенные при обострении гастрита

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала, какие продукты запрещены при обострении гастрита.

По словам эксперта, в период обострения болезни запрещено пить газированные напитки. Такая жидкость приводит к вздутию живота и перерастяжению стенок желудка, тем самым усиливая боль от заболевания.

Нельзя есть и жирную пищу, к примеру, наваристый бульон на косточке или свинину. Врач пояснила, что эта еда провоцирует желчеотделение и сокоотделение в желудке, что приводит к повреждению слизистой оболочки органа.

«Также следует исключить фастфуд (бургеры, жареная картошка), так как в этой еде содержится много ингредиентов (перец, соль, чеснок, лук, майонезы, кетчупы), которые провоцируют повышенное сокоотделение, стимулируют выработку соляной кислоты в желудке», — добавила эксперт.

Еще одна категория продуктов, которая под запретом при обострении гастрита, — изделия из белой муки. В качестве альтернативы булочкам и белому хлебу врач предложила обратить внимание на подсушенный хлеб или сухари.

В беседе с изданием «Газета.ру» Анна Свиридова посоветовала не есть и мороженое, торты, и другие сладкие и жирные изделия. Такая пища оказывает негативное влияние на желудок.

Под запретом и копченые, сырокопченые колбасы. Если очень хочется, то можно съесть одну сосиску на завтрак, отметила врач.

«Если что-то очень хочется съесть, это признак того, что во время обострения гастрита как раз этого и нельзя», — резюмировала эксперт.

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