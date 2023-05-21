Перечислены простые способы, как проверить свежесть яиц

Эксперты рассказали, как легко проверить свежесть яиц.

Специалисты издания «Доктор Питер» напомнили, что диетические яйца хранятся до 7 дней, столовые — от 8 до 25 дней, мытые — не более 12 дней. Тем не менее определить свежесть продукта бывает не всегда просто.

В первую очередь эксперты порекомендовали взять любую емкость, наполнить ее водой, после чего опустить в емкость яйца. Если яйца свежие, то они опустятся на дно, а вот если яйца испортились, то они всплывут вверх. Это объясняется тем, что чем дольше яйца находятся в холодильнике, тем больше в них образуется воздуха под скорлупой.

Еще один способ, как проверить качество продукта, — потрясти яйцо в руке. Специалисты отметили, что если будет слышен всплеск, то это означает, что яйцо испорчено и в нем образуется все та же воздушная камера.

Эксперты также посоветовали обратить внимание на запах и скорлупу продукта: свежие яйца не должны иметь неприятного запаха, а на скорлупе не допустимо наличие трещин и слизи.

Можно проверить свежесть яиц, разбив одно. Желток свежего продукта — яркий и круглый, а белок не растекается сильно. Розовый или радужный цвет разбитого яйца указывает на рост бактерий, предупредили специалисты.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, нужно ли мыть куриные яйца.