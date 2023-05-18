Перечислены самые грязные вещи на кухне

Врач-нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, какие предметы на кухне содержат больше всего грязи.

По словам эксперта, самые грязные вещи на кухне — это тряпки и губки. На каждом их квадратном сантиметре находится около 45 миллиардов бактерий.

В холодильнике, в том числе и внутри, содержится много бактерий. После покупки продукты ставят сразу на полки и мало кто протирает пакеты, например, с молоком.

Много грязи скапливается также на ручках и сенсорных панелях плит, отметила врач. Люди нередко кладут миксеры, блендеры, кофеварки и соковыжималки обратно в ящик для хранения недостаточно чистыми или плохо высушенными, что способствует росту микробов и грибков.

«Размножение вредоносных бактерий грозит инфекционными заболеваниями. Один из наиболее серьезных возбудителей — кишечная палочка. Результатом же попадания в организм человека плесени могут стать сухой кашель, аллергические реакции, расстройство желудка, головные боли, а также астма и пневмония», — предупредила эксперт.

Врач дополнила, что на вытяжке, кухонных фасадах, пространстве между шкафами, кухонном текстиле и мелких предметах, таких как салфетки, солонки и перечницы, тоже оседает много пыли, жира и грязи, поэтому их следует хорошенько очищать, пишет «Газета.ру».

«Еще одна загрязненная зона: кухонные шкафы. Если вы привыкли хранить в них часть продуктов, уделяйте особое внимание чистоте и снаружи, и внутри: ведь частички пищи и крошки способствуют не только размножению бактерий, но и очень нравятся насекомым», — резюмировала Наталья Зубарева.

О том, какие ошибки часто совершают хозяйки на кухне, читайте в нашей статье.