Перечислены самые опасные для здоровья диеты

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что стремление быстро избавиться от лишнего веса и некоторые популярные диеты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт предупредил, что самыми вредными считаются диеты, которые основываются на приеме препаратов для похудения. Несмотря на то, что вес быстро уйдет, существует высокий риск летального исхода.

Не менее вредной считает популярный в интернете биохакинг, то есть «взлом» организма.

«Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек. Часто предлагается пить только минеральную воду и другие жидкости. Естественно, вес будет уменьшаться, но при этом серьезно страдает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее», — объяснил врач.

Опасны для здоровья и деты, которые основываются на употребление только одного продукта. К примеру, популярные гречневые или шоколадные диеты испортят не только здоровье, но и внешний вид.

«Они не принесут никакой пользы организму и не помогут вам полноценно похудеть. Жир будет уходить, но при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего», — отметил эксперт.

В беседе с изданием «Газета.ру» Михаил Кутушов добавил, что к списку опасных диет относятся также лимонная и водная диеты. Такой тип диеты негативно влияет и на здоровье, и на внешний вид человека.

«Низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные», — резюмировал врач.

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