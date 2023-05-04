Перечислены самые вредные для печени продукты

Наше питание очень влияет на здоровье и состояние печени. О том, какие продукты ухудшают здоровье органа, рассказала врач-гепатолог Алла Южнова.

По словам эксперта, главный вред здоровью печени наносят жареная пища и продукты глубокой переработки. Среди них: обработанное мясо, печенье, сладости, газированные напитки и фруктовые соки. Такая еда увеличивает количество накопленного жира в печени.

Вызвать неалкогольную жировую болезнь печени могут и продукты, содержащие много соли, предупредила врач.

«Обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что в конечном счете увеличивает накопление жира в печени. Также следует избегать жирного переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы снизить этот риск», — объяснила эксперт.

В разговоре с порталом «МедикФорум» Алла Южнова отметила, что нездоровое питание приводит к накоплению жира в печени, которое грозит не только болезнями органа, но и избыточным весом, сахарным диабетом второго типа. Кроме того, может возникнуть рак печени и печеночная недостаточность.

Помимо сбалансированной и здоровой диеты важно выполнять физическую активность, чтобы печень была в порядке, заключила врач.

Подробнее о том, какие продукты, наоборот, улучшают работу органа и что необходимо добавить в рацион, если вы хотите помочь печени, читайте в нашем материале.