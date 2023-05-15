Рецепты Перед ним не устоит никто – готовим суши-бургер По Admin - 15 мая, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если нет времени или желания крутить роллы – этот рецепт именно для вас! Такие суши-бургеры не только удобно есть, но и эффектно смотрятся на праздничном столе. Суши-бургер – удобная альтернатива японским роллам. Их удобно формировать, ведь на помощь придет обычная посуда, которая точно найдется у каждого на кухне. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Начинку суши-бургера можно поменять: лосось на крабовое мясо, огурец на авокадо. Рецепт суши-бургера Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 100 граммов риса; – 110 граммов воды; – 10 граммов яблочного или рисового уксуса; – 1 чайная ложка сахара; – 1 чайная ложка соли; – 150 граммов слабосоленого лосося; – 80 граммов крем-сыра; – 1 огурец; – 4 листа норы. Приготовление: Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавляем заправку и перемешиваем. Лосось и огурец нарезаем кубиками. С помощью круглой формы (но можно и без нее) на шершавую сторону листа норы выкладываем слоями и утрамбовываем: рис сливочный сыр огурец лосось рис. Норы и руки смазываем водой и заворачиваем края норы в центр. Переворачиваем суши-бургер и так же заворачиваем в еще один лист норе. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери