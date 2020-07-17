Передохнем от скачков погоды в Крыму: прогноз на выходные от «ФОБОСа»

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. После резких погодных перепадов в течение уходящей недели по всей России атмосфера начинает успокаиваться и приходить в норму. А это значит, что в Крыму сохранится облачная сухая погода и комфортная температура, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Сейчас все еще сказывается влияние циклонической депрессии с востока, но тем не менее, я думаю, что фон атмосферного давления продолжит расти и сегодня, и в субботу, и в воскресенье. В основном, в Крыму уже антициклональный тип погоды: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура точь-в-точь соответствует климатической норме – никакой экстремальной жары или экстремального холода», — пояснил Тишковец.

Выходные крымчанам подарят идеальное тепло: ночная температура в субботу и воскресенье составит 15-20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28-30 градусов, местами до 35. Такой же комфортный температурный фон сохранится на полуострове и на следующей неделе.

«Фон погоды будет в основном солнечный, есть небольшая вероятность осадков в понедельник и, может быть, во вторник, но они будут носить скоротечный, незначительный характер. На фоне относительно сухого месяца – в Симферополе выпало всего лишь 31 мм, это 68% от месячной нормы – и с учетом прогноза до конца (июля – ред.) будет недобор по осадкам, где-то 15%. Погода будет хорошая, комфортная, температура самая отличная для курортного сезона», — заключил синоптик.

ОбществоВедущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец