Переживут ли деревья на улице Гоголя ремонт тротуаров?

Благоустройство против озеленения? В редакцию телеканала «НТС» обратились жители улицы Гоголя: сейчас прямо под их окнами строители меняют покрытие тротуаров. Однако вопросы у севастопольцев вызвало не качество работ, а дальнейшая судьба тополей и лип, растущих на одной из центральных улиц города.

Граждане прислали в редакцию телеканала фотографии, на которых видно, что при проведении работ строители обнажили и повредили корни у ряда деревьев. Кроме того, после укладки плитки почву засыпали строительным мусором и щебнем. Люди опасаются, что деревья в таком состоянии просто погибнут под августовским солнцем. Строители рассказали нашей съёмочной группе, что после окончания ремонта под деревья должны завезти чернозем.

Редакция телеканала «НТС» связалась с представителем компании «Дорожник», которая является подрядчиком работ по ремонту тротуаров на улице Гоголя. На предприятии пообещали работать с деревьями максимально аккуратно, однако от официального комментария отказались.