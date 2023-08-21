Перекус на все случаи жизни: рецепт ватрушек с сыром и грибами

От традиционных ватрушек эти отличаются начинкой.
Ватрушка — это изделие из сдобного дрожжевого теста (можно и без дрожжей) в виде лепешки с загнутыми краями, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла. Традиционно их подают к чаю или кофе. Сегодня мы предлагаем приготовить ватрушку, которая идеально подойдет в качестве перекуса: в школу, на работу или на прогулку. В отличие от традиционной, в этой в качестве начинки – сыр и куриное мясо. Рецептом приготовления поделились в блоге «Рецепты каждый день».
Ватрушки с грибами и сыром
Ингредиенты:
Для теста:
- творог 0-2% – 180 гр;
- мука – 6 ст. л;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л;
- яйцо – 1 шт;
- соль, приправы – по вкусу
Для начинки:
- шампиньоны – 150- 200 гр;
- лук – 1 шт;
- соль – щепотка;
- сыр – 40 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать яйца, творог, просеянную муку и соль, замесить тесто. Разделить его на четыре части, сформировать шарики, выложить их на силиконовый коврик и сплющить, сформировать ватрушку с бортиками.
Чтобы тесто не липло к рукам, лучше смачивать их в воде.
Готовые ватрушки отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, проколов вилкой в нескольких местах.
Лук почистить, порезать и обжарить на среднем огне на растительном или сливочном масле до золотистого цвета, добавить нарезанные шампиньоны, немного соли и жарить до золотистого цвета минут 10. Выложить начинку в ватрушки, посыпать натертым сыром и отправить в духовку еще на 10 минут.
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