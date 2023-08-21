Перекус на все случаи жизни: рецепт ватрушек с сыром и грибами

От традиционных ватрушек эти отличаются начинкой.

Ватрушка — это изделие из сдобного дрожжевого теста (можно и без дрожжей) в виде лепешки с загнутыми краями, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла. Традиционно их подают к чаю или кофе. Сегодня мы предлагаем приготовить ватрушку, которая идеально подойдет в качестве перекуса: в школу, на работу или на прогулку. В отличие от традиционной, в этой в качестве начинки – сыр и куриное мясо. Рецептом приготовления поделились в блоге «Рецепты каждый день».

Ватрушки с грибами и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

творог 0-2% – 180 гр;

мука – 6 ст. л;

разрыхлитель – 1/2 ч. л;

яйцо – 1 шт;

соль, приправы – по вкусу

Для начинки:

шампиньоны – 150- 200 гр;

лук – 1 шт;

соль – щепотка;

сыр – 40 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйца, творог, просеянную муку и соль, замесить тесто. Разделить его на четыре части, сформировать шарики, выложить их на силиконовый коврик и сплющить, сформировать ватрушку с бортиками.

Чтобы тесто не липло к рукам, лучше смачивать их в воде.

Готовые ватрушки отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, проколов вилкой в нескольких местах.

Лук почистить, порезать и обжарить на среднем огне на растительном или сливочном масле до золотистого цвета, добавить нарезанные шампиньоны, немного соли и жарить до золотистого цвета минут 10. Выложить начинку в ватрушки, посыпать натертым сыром и отправить в духовку еще на 10 минут.

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