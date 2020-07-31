Перенесли или отменили? Устроят ли радикалы обещанный марш на Крым

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 15. АиФ-Крым №15 01/04/2020

Кризис настиг самых ярых недоброжелателей Крыма и России задолго до потрясений мирового масштаба. Окопавшиеся на Украине радикалы столкнулись с нежеланием своих спонсоров вкладывать деньги в их бесперспективную деятельность. Пришлось придумывать и рекламировать громкую яркую акцию.

Кто впереди?

Анонсированный председателем меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской — ред.) Рефатом Чубаровым «Марш достоинства» на Крым сделал его на время популярным. Ведь как задумано: 3 мая колонны со стариками впереди идут к пропускному пункту, совершается попытка массового перехода границы, демонстрируется реакция «агрессоров» в онлайн-трансляции! В общем, зрители запасаются поп-корном и сверяются с программками…

Три месяца громкого пиара закончились двумя недавними заявлениями. В конце марта Чубаров оповестил, что «новая дата шествия будет определена с учётом эпидемиологической ситуации в Украине». А в начале апреля объявил, что марш откладывается на неопределённое время, но подготовка к нему ведётся «в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч».