Перепечи

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Перепечи – национальное блюдо удмуртской кухни, которое несложно приготовить в домашних условиях. Аппетитная закуска ярко разнообразит ваш стол, порадует питательными свойствами и ярким видом. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Удмуртские перепечи — классический рецепт

Удмуртские перепечи – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Невероятно аппетитное угощение дополнит ваш домашний или праздничный стол. Порадуйте себя и близких с помощью нашего простого рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Перепечи

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука пшеничная 400 гр.
  • Мука ржаная 80 гр.
  • Вода 200 мл.
  • Соль ½ ч.л.
  • Для начинки:
  • Фарш мясной ½ кг
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло растительное 40 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Для заливки:
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Яйцо куриное 3 шт.

Шаги 60 мин.

  1. Перепечи

    Как приготовить удмуртские перепечи по классическому рецепту? Замешиваем тугое тесто из двух видов муки, воды и соли. Даем ему немного отдохнуть.

  2. Перепечи

    Ком теста делим на 16 частей. Каждую раскатываем в тонкую лепешку.

  3. Перепечи

    Дальше из каждой лепешки формируем заготовки для перепечей. Поднимаем края лепешек и фиксируем их. Укладываем их на противень.

  4. Перепечи

    Для начинки обжариваем лук с фаршем на растительном масле. Солим и посыпаем специями. Выкладываем начинку в заготовки из теста.

  5. Перепечи

    Вливаем сюда немного масла из сковороды.

  6. Перепечи

    Дальше поливаем начинку заливкой из яйца и молока. Выпекаем угощение 20-25 минут при температуре 180 градусов.

  7. Перепечи

    Удмуртские перепечи по классическому рецепту готовы. Подавайте к столу!

Перепечи с грибами

Перепечи с грибами выходят невероятно питательными и яркими по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная цельнозерновая – 300 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Рис круглый – 70 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Грибы – 100 гр.
  • Перец черный горошек – 3 щепотки.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. Можно использовать планетарный миксер. Кладем сюда кусочки сливочного масла.

Перепечи

Шаг 2. Дополняем масло одним яйцом и сметаной.

Перепечи

Шаг 3. Высыпаем муку и соль. Перемешиваем полторы минуты.

Перепечи

Шаг 4. Полученную крошку собираем в ком.

Перепечи

Шаг 5. Формируем однородный плотный ком.

Перепечи

Шаг 6. Готовый ком закрываем пленкой и убираем в холодильник на 20 минут.

Перепечи

Шаг 7. По истечении указанного времени достаем из холодильника тесто и лепим из него колбаску.

Перепечи

Шаг 8. Разрезаем ее на 8-9 равных частей.

Перепечи

Шаг 9. Из каждой части лепим аккуратный шарик.

Перепечи

Шаг 10. Грибы отвариваем (если используем лесные или замороженные).

Перепечи

Шаг 11. Дальше грибы мелко режем и жарим на растительном масле с луком. Солим и перчим по вкусу.

Перепечи

Шаг 12. Соединяем грибы с отварным рисом. Из шариков теста лепим аккуратные корзиночки, наполняем их рисом с грибами.

Перепечи

Шаг 13. Выкладываем заготовки в форму для выпекания с пергаментом. Обмазываем тесто взбитым яйцом с молоком.

Перепечи

Шаг 14. Выпекаем около 25 минут при температуре 180 градусов.

Перепечи

Шаг 15. Перепечи с грибами готовы. Подавайте к столу!

Перепечи

Перепечи с яйцом и зеленым луком

Перепечи с яйцом и зеленым луком каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 90 гр.
  • Вода – 70 мл.
  • Соль – 1 гр.
  • Масло оливковое – 7 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 30 гр.
  • Сыворотка творожная – 14 мл.
  • Лук зеленый – 1 перо.
  • Яйцо вареное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Формируем плотное тесто из ржаной муки, воды, соли, оливкового масла.

Перепечи

Шаг 2. Из теста формируем аккуратную корзиночку.

Перепечи

Шаг 3. Отварное яйцо мелко режем и перемешиваем с луком. Выкладываем в корзиночку.

Перепечи

Шаг 4. Поливаем начинку взбитым яйцом с сывороткой, посыпаем зеленым луком. Выпекаем около 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Перепечи

Шаг 5. Посыпаем предварительно натертым на терке сыром. Делаем это за 5 минут до готовности.

Перепечи

Шаг 6. Выпекаем до расплавления сыра и достаем из духовки.

Перепечи

Шаг 7. Перепечи с яйцом и зеленым луком готовы. Можно пробовать!

Перепечи

Перепечи с картошкой

Перепечи с картошкой выходят невероятно питательными, сочными и аппетитными. Такое угощение интересно дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить угощение своими руками несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 100 гр.
  • Мука овсяная – 70 гр.
  • Мука гречневая – 50 гр.
  • Дрожжи свежие – 15 гр.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Картофель – 250 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Семечки – 1 ст.л.
  • Тмин – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем крутое тесто из трех видов муки, дрожжей, сахара, соли, воды и растительного масла. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Перепечи

Шаг 2. Отвариваем картофель для начинки и разминаем его в пюре.

Перепечи

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до золотистой корочки.

Перепечи

Шаг 4. Добавляем лук к картофельному пюре. Солим, дополняем взбитым яйцом и перемешиваем.

Перепечи

Шаг 5. Из теста лепим аккуратные лодочки и выкладываем их на противень с пергаментом.

Перепечи

Шаг 6. Наполняем лодочки начинкой. Посыпаем семечками и тмином. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Перепечи

Шаг 7. Перепечи с картошкой готовы. Пробуйте аппетитное угощение!

Перепечи

Перепечи с мясом в духовке

Перепечи с мясом в духовке получаются невероятно питательными и интересными по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

  • Мука – 600-700 гр.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Маргарин сливочный – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Молоко – 1 ст.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Белок яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растираем маргарин с яичным желтком, молоком, солью и сахаром. Подсыпаем сюда муку и замешиваем тугое тесто. Даем ему отдохнуть 30 минут в холодильнике.

Перепечи

Шаг 2. Готовое тесто делим на 9 равных частей и раскатываем их в тонкие круги.

Перепечи

Шаг 3. Подворачиваем края теста и формируем бортики.

Перепечи

Шаг 4. Получаем аккуратные корзиночки.

Перепечи

Шаг 5. Для начинки вымешиваем мясной фарш, куриные яйца, соль, перец и измельченный лук.

Перепечи

Шаг 6. Наполняем заготовки начинкой. Тесто обмазываем взбитым белком. Выпекаем около 30 минут при температуре 220 градусов.

Перепечи

Шаг 7. Перепечи с мясом в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Перепечи

Перепечи с капустой

Перепечи с капустой несложно приготовить в домашних условиях. В этом вам поможет проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным и точно разнообразит ваше привычное домашнее меню. Берите идею на заметку!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

  • Капуста белокочанная – 0,5 шт.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и мелко шинкуем белокочанную капусту.

Перепечи

Шаг 2. Солим капусту и растираем руками для выделения сока.

Перепечи

Шаг 3. Тушим капусту на растительном масле, даем ей остыть.

Перепечи

Шаг 4. Вымешиваем капусту с куриными яйцами. Пробуем на соль и, при необходимости, добавляем ее.

Перепечи

Шаг 5. Замешиваем тугое тесто из муки, воды, яйца и соли. Формируем из него колбаску.

Перепечи

Шаг 6. Делим заготовку на 9 равных частей.

Перепечи

Шаг 7. Каждую часть тонко раскатываем и формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Перепечи

Шаг 8. Кладем заготовки в сковороду с растительным маслом.

Перепечи

Шаг 9. Заливаем в них начинку. Жарим до румяной корочки и аккуратно переворачиваем.

Перепечи

Шаг 10. Закрываем угощение крышкой и томим до полной готовности.

Перепечи

Шаг 11. Перепечи с капустой готовы. Подавайте яркое угощение к столу!

Перепечи

Перепечи с тестом на кефире

Перепечи с тестом на кефире получаются невероятно нежными, вкусными и аппетитными. Такое блюдо дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить угощение в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 0,6 кг.
  • Кефир – 0,5 л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Картофель – 1 кг.
  • Творог – 200 гр.
  • Молоко – 1,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В кефир комнатной температуры отправляем растительное масло, соль и соду. Перемешиваем.

Перепечи

Шаг 2. Высыпаем сюда муку и замешиваем тугое эластичное тесто. Даем ему отдохнуть 30 минут.

Перепечи

Шаг 3. Отвариваем картошку до готовности.

Перепечи

Шаг 4. Добавляем к картофелю творог. Разминаем, подливая молоко.

Перепечи

Шаг 5. Сюда же отправляем яйца, сливочное масло и соль. Вымешиваем начинку.

Перепечи

Шаг 6. Тесто тонко раскатываем, вырезаем небольшие круги, из которых затем формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Перепечи

Шаг 7. Наполняем заготовки начинкой и кладем на противень. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Перепечи

Шаг 8. Перепечи с тестом на кефире готовы. Можно пробовать!

Перепечи

Перепечи с сыром

Перепечи с сыром выходят невероятно питательными и яркими по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить аппетитное блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сметана – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Грибы – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – 1 ветка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Перепечи

Шаг 2. Замешиваем тесто из муки, яиц, сметаны, сливочного масла и соли.

Перепечи

Шаг 3. Разминаем полученный ком теста и кладем его в холодильник на 20 минут.

Перепечи

Шаг 4. Для начинки измельчаем грибы, лук, укроп и натираем на терке твердый сыр.

Перепечи

Шаг 5. Грибы обжариваем с луком на растительном масле. Солим и перчим по вкусу.

Перепечи

Шаг 6. Для начинки соединяем сыр, укроп, куриное яйцо и обжаренные грибы.

Перепечи

Шаг 7. Готовое тесто делим на небольшие равные части.

Перепечи

Шаг 8. Каждую часть раскатываем и лепим из нее аккуратные корзиночки с бортиками. Наполняем заготовки начинкой и выпекаем около 25 минут при температуре 180 градусов.

Перепечи

Шаг 9. Перепечи с сыром готовы. Можно подавать к столу.

Перепечи

Перепечи из ржаной муки

Перепечи из ржаной муки каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение выйдет аппетитным, питательным и невероятно вкусным. Берите на заметку, чтобы разнообразить ваше привычное меню.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 500 гр.
  • Филе свинины/говядины – 1 кг.
  • Мука пшеничная – 1 кг.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус – для гашения соды.
  • Соль – по вкусу.
  • Яйцо – 14 шт.
  • Молоко/вода – 500 мл.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое тесто из двух видов муки, молока, двух яиц, соды, гашенной уксусом и растительного масла.

Перепечи

Шаг 2. Делим тесто на равные шарики. Раскатываем их и формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Перепечи

Шаг 3. Выкладываем заготовки на противень.

Перепечи

Шаг 4. Прокручиваем мясо через мясорубку. Отправляем в фарш оставшиеся яйца, измельченный лук. Солим и тщательно вымешиваем.

Перепечи

Шаг 5. Наполняем заготовки из теста начинкой.

Перепечи

Шаг 6. Выпекаем около 30 минут при температуре 200 градусов.

Перепечи

Шаг 7. Перепечи из ржаной муки готовы. Угощение можно подавать к столу!

Перепечи

Перепечи с курицей

Перепечи с курицей – это очень сочное и аппетитное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Такой продукт можно подавать как отдельную закуску или как самостоятельное блюдо. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.
  • Маргарин – 100 гр.
  • Молоко/вода – 200 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.

Для начинки:

  • Фарш куриный – 500 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Специи – по вкусу.

Для заливки:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 50 мл.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем вымешивать тесто. Соединяем яйца с маргарином, солью и сахаром.

Перепечи

Шаг 2. Перемешиваем, вливаем молоко и постепенно подсыпаем муку.

Перепечи

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и даем ему отдохнуть около 20-30 минут.

Перепечи

Шаг 4. Куриный фарш обжариваем до готовности с луком. Дополняем специями по вкусу.

Перепечи

Шаг 5. Готовое тесто делим на небольшие равные части.

Перепечи

Шаг 6. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. Формируем аккуратные бортики.

Перепечи

Шаг 7. Наполняем каждую заготовку куриным фаршем.

Перепечи

Шаг 8. Заливаем начинку смесью из яиц, молока и соли.

Перепечи

Шаг 9. Кладем заготовки в форму для выпекания.

Перепечи

Шаг 10. Готовим 20 минут при температуре 180 градусов.

Перепечи

Шаг 11. Перепечи с курицей готовы. Скорее пробуйте!

Перепечи

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