Перепечи – национальное блюдо удмуртской кухни, которое несложно приготовить в домашних условиях. Аппетитная закуска ярко разнообразит ваш стол, порадует питательными свойствами и ярким видом. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Удмуртские перепечи — классический рецепт

Удмуртские перепечи – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Невероятно аппетитное угощение дополнит ваш домашний или праздничный стол. Порадуйте себя и близких с помощью нашего простого рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука пшеничная 400 гр.

Мука ржаная 80 гр.

Вода 200 мл.

Соль ½ ч.л.

Для начинки:

Фарш мясной ½ кг

Лук репчатый 1 шт.

Масло растительное 40 мл.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Для заливки:

Молоко коровье 100 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Шаги 60 мин.

Как приготовить удмуртские перепечи по классическому рецепту? Замешиваем тугое тесто из двух видов муки, воды и соли. Даем ему немного отдохнуть. Ком теста делим на 16 частей. Каждую раскатываем в тонкую лепешку. Дальше из каждой лепешки формируем заготовки для перепечей. Поднимаем края лепешек и фиксируем их. Укладываем их на противень. Для начинки обжариваем лук с фаршем на растительном масле. Солим и посыпаем специями. Выкладываем начинку в заготовки из теста. Вливаем сюда немного масла из сковороды. Дальше поливаем начинку заливкой из яйца и молока. Выпекаем угощение 20-25 минут при температуре 180 градусов. Удмуртские перепечи по классическому рецепту готовы. Подавайте к столу!

Перепечи с грибами

Перепечи с грибами выходят невероятно питательными и яркими по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная цельнозерновая – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 2 щепотки.

Рис круглый – 70 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Грибы – 100 гр.

Перец черный горошек – 3 щепотки.

Молоко – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. Можно использовать планетарный миксер. Кладем сюда кусочки сливочного масла.

Шаг 2. Дополняем масло одним яйцом и сметаной.

Шаг 3. Высыпаем муку и соль. Перемешиваем полторы минуты.

Шаг 4. Полученную крошку собираем в ком.

Шаг 5. Формируем однородный плотный ком.

Шаг 6. Готовый ком закрываем пленкой и убираем в холодильник на 20 минут.

Шаг 7. По истечении указанного времени достаем из холодильника тесто и лепим из него колбаску.

Шаг 8. Разрезаем ее на 8-9 равных частей.

Шаг 9. Из каждой части лепим аккуратный шарик.

Шаг 10. Грибы отвариваем (если используем лесные или замороженные).

Шаг 11. Дальше грибы мелко режем и жарим на растительном масле с луком. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 12. Соединяем грибы с отварным рисом. Из шариков теста лепим аккуратные корзиночки, наполняем их рисом с грибами.

Шаг 13. Выкладываем заготовки в форму для выпекания с пергаментом. Обмазываем тесто взбитым яйцом с молоком.

Шаг 14. Выпекаем около 25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 15. Перепечи с грибами готовы. Подавайте к столу!

Перепечи с яйцом и зеленым луком

Перепечи с яйцом и зеленым луком каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука ржаная – 90 гр.

Вода – 70 мл.

Соль – 1 гр.

Масло оливковое – 7 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 30 гр.

Сыворотка творожная – 14 мл.

Лук зеленый – 1 перо.

Яйцо вареное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Формируем плотное тесто из ржаной муки, воды, соли, оливкового масла.

Шаг 2. Из теста формируем аккуратную корзиночку.

Шаг 3. Отварное яйцо мелко режем и перемешиваем с луком. Выкладываем в корзиночку.

Шаг 4. Поливаем начинку взбитым яйцом с сывороткой, посыпаем зеленым луком. Выпекаем около 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Шаг 5. Посыпаем предварительно натертым на терке сыром. Делаем это за 5 минут до готовности.

Шаг 6. Выпекаем до расплавления сыра и достаем из духовки.

Шаг 7. Перепечи с яйцом и зеленым луком готовы. Можно пробовать!

Перепечи с картошкой

Перепечи с картошкой выходят невероятно питательными, сочными и аппетитными. Такое угощение интересно дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить угощение своими руками несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука ржаная – 100 гр.

Мука овсяная – 70 гр.

Мука гречневая – 50 гр.

Дрожжи свежие – 15 гр.

Сахар – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Картофель – 250 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Семечки – 1 ст.л.

Тмин – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем крутое тесто из трех видов муки, дрожжей, сахара, соли, воды и растительного масла. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Шаг 2. Отвариваем картофель для начинки и разминаем его в пюре.

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до золотистой корочки.

Шаг 4. Добавляем лук к картофельному пюре. Солим, дополняем взбитым яйцом и перемешиваем.

Шаг 5. Из теста лепим аккуратные лодочки и выкладываем их на противень с пергаментом.

Шаг 6. Наполняем лодочки начинкой. Посыпаем семечками и тмином. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Перепечи с картошкой готовы. Пробуйте аппетитное угощение!

Перепечи с мясом в духовке

Перепечи с мясом в духовке получаются невероятно питательными и интересными по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

Мука – 600-700 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Маргарин сливочный – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Молоко – 1 ст.

Для начинки:

Фарш мясной – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 5 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растираем маргарин с яичным желтком, молоком, солью и сахаром. Подсыпаем сюда муку и замешиваем тугое тесто. Даем ему отдохнуть 30 минут в холодильнике.

Шаг 2. Готовое тесто делим на 9 равных частей и раскатываем их в тонкие круги.

Шаг 3. Подворачиваем края теста и формируем бортики.

Шаг 4. Получаем аккуратные корзиночки.

Шаг 5. Для начинки вымешиваем мясной фарш, куриные яйца, соль, перец и измельченный лук.

Шаг 6. Наполняем заготовки начинкой. Тесто обмазываем взбитым белком. Выпекаем около 30 минут при температуре 220 градусов.

Шаг 7. Перепечи с мясом в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Перепечи с капустой

Перепечи с капустой несложно приготовить в домашних условиях. В этом вам поможет проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным и точно разнообразит ваше привычное домашнее меню. Берите идею на заметку!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 9

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Яйцо – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 2. Солим капусту и растираем руками для выделения сока.

Шаг 3. Тушим капусту на растительном масле, даем ей остыть.

Шаг 4. Вымешиваем капусту с куриными яйцами. Пробуем на соль и, при необходимости, добавляем ее.

Шаг 5. Замешиваем тугое тесто из муки, воды, яйца и соли. Формируем из него колбаску.

Шаг 6. Делим заготовку на 9 равных частей.

Шаг 7. Каждую часть тонко раскатываем и формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Шаг 8. Кладем заготовки в сковороду с растительным маслом.

Шаг 9. Заливаем в них начинку. Жарим до румяной корочки и аккуратно переворачиваем.

Шаг 10. Закрываем угощение крышкой и томим до полной готовности.

Шаг 11. Перепечи с капустой готовы. Подавайте яркое угощение к столу!

Перепечи с тестом на кефире

Перепечи с тестом на кефире получаются невероятно нежными, вкусными и аппетитными. Такое блюдо дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить угощение в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 0,6 кг.

Кефир – 0,5 л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Для начинки:

Картофель – 1 кг.

Творог – 200 гр.

Молоко – 1,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. В кефир комнатной температуры отправляем растительное масло, соль и соду. Перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку и замешиваем тугое эластичное тесто. Даем ему отдохнуть 30 минут.

Шаг 3. Отвариваем картошку до готовности.

Шаг 4. Добавляем к картофелю творог. Разминаем, подливая молоко.

Шаг 5. Сюда же отправляем яйца, сливочное масло и соль. Вымешиваем начинку.

Шаг 6. Тесто тонко раскатываем, вырезаем небольшие круги, из которых затем формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Шаг 7. Наполняем заготовки начинкой и кладем на противень. Выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Перепечи с тестом на кефире готовы. Можно пробовать!

Перепечи с сыром

Перепечи с сыром выходят невероятно питательными и яркими по вкусу. Такое угощение подходит как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить аппетитное блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Сыр твердый – 100 гр.

Грибы – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 1 ветка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Замешиваем тесто из муки, яиц, сметаны, сливочного масла и соли.

Шаг 3. Разминаем полученный ком теста и кладем его в холодильник на 20 минут.

Шаг 4. Для начинки измельчаем грибы, лук, укроп и натираем на терке твердый сыр.

Шаг 5. Грибы обжариваем с луком на растительном масле. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Для начинки соединяем сыр, укроп, куриное яйцо и обжаренные грибы.

Шаг 7. Готовое тесто делим на небольшие равные части.

Шаг 8. Каждую часть раскатываем и лепим из нее аккуратные корзиночки с бортиками. Наполняем заготовки начинкой и выпекаем около 25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Перепечи с сыром готовы. Можно подавать к столу.

Перепечи из ржаной муки

Перепечи из ржаной муки каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение выйдет аппетитным, питательным и невероятно вкусным. Берите на заметку, чтобы разнообразить ваше привычное меню.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука ржаная – 500 гр.

Филе свинины/говядины – 1 кг.

Мука пшеничная – 1 кг.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – для гашения соды.

Соль – по вкусу.

Яйцо – 14 шт.

Молоко/вода – 500 мл.

Лук репчатый – 4 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое тесто из двух видов муки, молока, двух яиц, соды, гашенной уксусом и растительного масла.

Шаг 2. Делим тесто на равные шарики. Раскатываем их и формируем аккуратные корзиночки с бортиками.

Шаг 3. Выкладываем заготовки на противень.

Шаг 4. Прокручиваем мясо через мясорубку. Отправляем в фарш оставшиеся яйца, измельченный лук. Солим и тщательно вымешиваем.

Шаг 5. Наполняем заготовки из теста начинкой.

Шаг 6. Выпекаем около 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Перепечи из ржаной муки готовы. Угощение можно подавать к столу!

Перепечи с курицей

Перепечи с курицей – это очень сочное и аппетитное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Такой продукт можно подавать как отдельную закуску или как самостоятельное блюдо. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Маргарин – 100 гр.

Молоко/вода – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Для начинки:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Специи – по вкусу.

Для заливки:

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 50 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем вымешивать тесто. Соединяем яйца с маргарином, солью и сахаром.

Шаг 2. Перемешиваем, вливаем молоко и постепенно подсыпаем муку.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и даем ему отдохнуть около 20-30 минут.

Шаг 4. Куриный фарш обжариваем до готовности с луком. Дополняем специями по вкусу.

Шаг 5. Готовое тесто делим на небольшие равные части.

Шаг 6. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. Формируем аккуратные бортики.

Шаг 7. Наполняем каждую заготовку куриным фаршем.

Шаг 8. Заливаем начинку смесью из яиц, молока и соли.

Шаг 9. Кладем заготовки в форму для выпекания.

Шаг 10. Готовим 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 11. Перепечи с курицей готовы. Скорее пробуйте!