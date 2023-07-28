Описание приготовления:

Такую закуску вы точно еще не пробовали! Удивите родных и друзей блюдом азиатской кухни, для приготовления которого вам не потребуется прилагать много усилий. Кстати, чем дольше яйца будут храниться в рассоле на холоде, тем более прозрачным будет становиться белок!

Основной ингредиент: Яйца / Перепелиные яйца Блюдо: Закуски География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Яйцо перепелиное 10 Штук

Имбирь 10 Грамм

Корианд молотый 1/2 Чайных ложки

Перец горошек черный 10-12 Штук

Приправа "10 овощей" 1 Чайная ложка

Соевый соус 150 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

34 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Перепелиные яйца по-китайски»

Подготовьте указанные ингредиенты. Чтобы получить более насыщенный цвет, добавляйте к соусу крепкую заварку черного чая без добавок.

Перепелиные яйца выложите в ковш или кастрюлю, залейте теплой водой и отварите в течение 5 минут. Затем остудите и очистите от скорлупы, промойте в воде.

В ковше или небольшой кастрюле соедините соевый соус, натертый имбирь, горошины черного перца, молотый кориандр и приправу. По желанию можно добавить и другие компоненты, но не соленые. Доведите все практически до кипения, а затем слегка остудите.

Выберите небольшую узкую емкость: банку или контейнер. Выложите в нее очищенные вареные перепелиные яйца.

Залейте их приготовленным соусом и дайте остыть. Очень важно, чтобы яйца были им полностью покрыты, иначе останутся белые пятна. Поместите их после остывания в холодильник прямо в емкости с соусом на 2-3 дня. Можно оставить и на неделю, и на месяц. Чем дольше блюдо будет в рассоле, тем более насыщенным получится по вкусу.

Выложите перепелиные яйца в пиалу или креманку и подайте к столу охлажденными.