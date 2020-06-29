Перепись населения России перенесли на весну-2021

Всероссийская перепись населения, которая не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 год. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил глава Росстата Павел Малков.

— Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года, — заявил он в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Малков добавил, что апрель 2021 года — это вполне комфортный срок для ведомства. По его словам, оно успеет качественно и хорошо подготовиться к мероприятию, а также провести необходимую информационную кампанию, пишет НСН.