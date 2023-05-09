Переросшие огурцы на зиму — это максимально простые угощения, для которых подойдут крупные плоды, непредназначенные для засолки и маринования. Пожелтевшие, с крупными семенами, длинные, толстые – все пойдет в ход. У хорошего кулинара ничего не пропадет. Продукты нужно использовать рационально и в этом подборка вам станет хорошей помощницей.

Заготовка из переросших огурцов «Пальчики оближешь» на зиму

Заготовка из переросших огурцов «Пальчики оближешь» на зиму идеально подходит для семейных застолий. Приготовить восхитительную закуску сможет любой. Крепкие крупные плоды режут на сегменты – брусочками или кружочками, разницы нет никакой. На вкус заготовки способ нарезки не повлияет. Заправляют салат душистой заправкой и ждут наступления зимы. Все просто!

Ингредиенты –+2 л.

Огурец 2 кг (переросшие)

Сахар-песок 3 ст.л.

Уксус столовый 9% 150 мл.

Чеснок 5 зуб.

Соль 50 гр.

Зонтики укропа 50 гр.

Ветки укропа 3 шт.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло растительное 150 мл.

Горчица порошок 1 ч.л.

Шаги 4 ч.

Для приготовления заготовки переросших огурцов на зиму «Пальчики оближешь» тщательно промываем овощи. Вымачиваем в холодной воде не менее 2-х часов. Вымоченные переростки споласкиваем и режем брусками, стараясь соблюсти размерность. Очищенные чесночные дольки измельчаем и смешиваем с горчичным порошком. Солим, солодим и не забываем поперчить. Духмяную смесь заливаем растительным маслом и уксусной кислотой. Огурцы складываем во вместительную посуду. Объединив составляющие заправки, поливаем смесью овощи. Ополаскиваем укроп и его соцветия, стряхиваем влагу и измельчаем. Посыпаем заготовку рублеными травами, хорошо размешиваем. Прикрыв, маринуем 1,5 часа. Банки небольшого объема тщательно промываем в содовом или мыльном растворе. Споласкиваем под краном. Стерилизуем вместе с крышками над паром. Салат распределяем по стерильным емкостям. Прикрыв крышками, помещаем в кастрюлю с водой, дно которой устилаем полотенцем, доводим до кипения и стерилизуем 20 минут. Горячие банки аккуратно закатываем закаточным ключом. Закрутки переворачиваем и укутываем в одеяло. После полного охлаждения переносим в место для хранения зимней консервации. Наслаждаемся сочным угощением. Приятного аппетита!

Салат из переросших огурцов на зиму

Салат из переросших огурцов на зиму – сочная хрустящая закуска к любому мясному или рыбному блюду. Закатка прекрасно дополнит отварной или жареный картофель. Это идеальное сочетание для тех, кто постится. Душистое угощение готовится максимально просто. Простые ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр.

Время готовки – 12 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Огурцы переросшие – 1 кг.

Сахар-песок – 50 гр.

Уксус яблочный – 175 мл.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 1 ст.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Укроп – по желанию.

Перец черный горошком – 12 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, переходим к заготовке переростков. Для салата можно использовать и экземпляры поменьше. Это зависит от желания каждой хозяйки. Переросшие овощи с толстой кожурой предварительно придется очистить. Мы же просто промываем, так как кожа у плодов не слишком плотная.

Шаг 2. Вымытые щеткой огурцы нарезаем тонкими дольками. Складываем в объемную емкость.

Шаг 3. Очищенный лук тонко режем. Очищенный чеснок натираем на мелкой терке или используем пресс. Укроп хорошенько споласкиваем, обсушив, измельчаем. Соединяем все компоненты, хорошо перемешав.

Шаг 4. В емкость кладем соль и сахар, заливаем уксусом и дезодорированным растительным маслом. Взбалтываем эмульсию вилкой.

Шаг 5. Заливку распределяем по овощной нарезке. Осторожно размешиваем, прикрыв крышкой, убираем в холод на ночь.

Шаг 6. Металлические крышки и баночки основательно промываем. После чего прокаливаем в духовке. Или используем свой привычный метод стерилизации. Я стерилизую над паром в мультиварке, наливаю в чашу воду, устанавливаю решетку пароварки и размещаю баночки, прогреваю 15 минут.

Шаг 7. Крышки кладем в чашу мультиварки или кипятим в кастрюльке.

Шаг 8. Стерильные емкости наполняем маринованным салатом, кладем горошки перца. Накрываем крышками. Объемную кастрюлю застилаем полотенцем. Размещаем банки, доливаем до плечиков теплую воду. Вскипятив, стерилизуем заготовку 8-10 минут в зависимости от объема емкостей.

Шаг 9. Горячие баночки крепко закручиваем. Остужаем под одеялом и убираем в подвал. Зимой откупориваем угощение и наслаждаемся душистым салатом. Приятного аппетита!

Икра из переросших огурцов на зиму

Икра из переросших огурцов на зиму под силу даже дилетанту. Необычная нежная закуска готовится элементарно. Бюджетная заготовка выглядит интересно. Для закатки подойдет вся «некондиция» – крупные, пожелтевшие и скрученные плоды. Простая закатка уместна для перекусов и оригинальных завтраков.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы переросшие – 2 кг.

Томатная паста – 4 ст.л.

Черешковый сельдерей – 400 гр.

Чеснок – 10 зубчиков.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Перец болгарский – 300 гр.

Перец молотый черный – по вкусу.

Масло растительное – 100 мл.

Лук репчатый – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Огурцы промываем с помощью щетки для мытья овощей. С морковки снимаем тонкий слой кожицы, для удобства используем овощечистку. Черешки сельдерея ополаскиваем.

Шаг 2. Огурцы режем произвольно, обрезая кончики. Нарезку складываем в кастрюлю, вливаем 100 миллилитров воды и томим 20 минут.

Шаг 3. Очищенную морковку режем дольками. Пассеруем на раскаленном масле, пока томятся огурцы.

Шаг 4. Очищаем от внутренностей вымытый перец, нарезаем произвольно. Очистив лук и чеснок, нарезаем, как нравится. Стебли сельдерея режем на удобные сегменты. Пассерованную морковку убираем со сковороды и выгружаем овощную нарезку, доливая растительное масло, обжариваем 15 минут. Не забываем перемешивать.

Шаг 5. К припущенным овощам кладем томатную пасту и обжариваем.

Шаг 6. Соединяем все компоненты в объемной емкости и хорошенько пробиваем погружным прибором до состояния гладкой бархатистой текстуры.

Шаг 7. Приправляем специями по усмотрению, перчим и солим. Продолжаем орудовать блендером, вымешивая приправу. Увариваем икру около часа, изредка помешивая, чтобы ничего не пригорело. Чтобы икра «не стреляла», прикрываем крышкой. Промываем баночки и жестяные крышки и стерилизуем.

Шаг 8. Стерилизованную тару наполняем кипящей икрой и осторожно закатываем закаточным ключом, придерживая баночки прихваткой. Закрутки переворачиваем и укутываем. Дождавшись полного остывания, переносим к остальной консервации на хранение.

Шаг 9. Огуречную икру кушаем по такому же принципу, как баклажанную или кабачковую.

Шаг 10. Вкус угощения просто невероятный. Приятного аппетита!

Рассольник из переспелых огурцов на зиму

Рассольник из переспелых огурцов на зиму – находка для занятых хозяек, холостяков и студентов. Приготовленная закатка значительно сэкономит время. С такой заготовкой каждый сможет приготовить потрясающий обед. Аппетитная консервация станет фаворитом, гарантирую.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Огурцы переросшие – 3 кг.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Лук репчатый – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Помидоры – 1,5 кг.

Морковь – 1 кг.

Крупа перловая – 500 гр.

Масло растительное – 0,5 ст.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Переростки промываем, при необходимости освобождаем от кожицы, нарезаем средними кубиками.

Шаг 2. Очистив лук от цветного слоя, измельчаем.

Шаг 3. Морковку промываем и снимаем кожицу экономкой. Трем с помощью терки.

Шаг 4. Помидоры, непригодные для консервации целиком промываем, обдаем кипятком и убираем кожицу. Мякоть режем или перекручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Перловую крупу основательно промываем.

Шаг 6. В объемную емкость для варки выгружаем измельченные томаты. Солим и солодим. Наливаем воду и растительное масло без запаха.

Шаг 7. Размешав и протушив массу, кладем оставшиеся составляющие. Доведя до кипения, уменьшаем пламя и томим треть часа.

Шаг 8. Пока варится заготовка, подготавливаем емкости, промываем банки и крышки. Прокаливаем их в духовом шкафу. Спустя 20 минут в рассольник добавляем уксусную кислоту и провариваем 10 минут.

Шаг 9. Стерилизованные емкости наполняем заготовкой, закрываем закаточной машинкой. Перевернув крышками вниз, проверяем, не пропускают ли банки воздух, укутываем и охлаждаем.

Шаг 10. Закрутки убираем в закрома к другой консервации. Используем при необходимости быстрого приготовления аппетитного рассольника.

Шаг 11. В некоторых случаях используем, как салат. Приятного аппетита!

Переросшие огурцы в томатной заливке на зиму — обалденный рецепт

Переросшие огурцы в томатной заливке на зиму – обалденный рецепт, для приготовления которого подойдут крупные плоды. Переспелые помидоры, которые не подходят для маринования, идеальны для переработки в томатную заливку. Пикантная закуска со сладко-острым послевкусием наделяет повседневную еду оригинальностью.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Огурцы переросшие – 4 кг.

Сахар-песок – 1 ст.

Уксус 9% – 100 мл.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 1,5 ст.л.

Помидоры – 2 кг.

Горький перец – 4 шт.

Масло растительное нерафинированное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры-переростки основательно промываем, погрузив в крутой кипяток, выдерживаем пару минут, перекладываем в холодную воду и избавляемся от кожуры. Вырезаем место крепления плода. Промываем острый перец, освобождаем от семечек по усмотрению. Овощной набор перекручиваем в однородную массу мясорубкой или блендером.

Шаг 2. Огурцы промываем и режем тонкими кружочками или брусками. Используем крупные, но упругие плоды. При необходимости срезаем пожелтевшую кожицу и вычищаем мягкие семена.

Шаг 3. Очищаем и измельчаем чеснок.

Шаг 4. Переливаем томатную заготовку в кастрюлю или таз, солим, солодим, наливаем растительное масло и увариваем 10-15 минут.

Шаг 5. Огуречную нарезку выгружаем в томатную заливку. Тушим четверть часа. Спустя 10 минут сдабриваем заготовку уксусной кислотой и рубленым чесноком. Вымытые банки и крышки прогреваем над паром или избавляемся от микробов, прокалив стекло в духовке или микроволновке.

Шаг 6. Стерилизованные банки заполняем кипящим салатом, закатываем чистыми жестяными крышками, используя закаточный ключ. Закрутки переворачиваем на крышки. Накрываем одеялом и остужаем. Убираем к другой зимней консервации. Зимой откупориваем баночку и дегустируем. Приятного аппетита!

Переспелые огурцы с горчицей на зиму в банках

Переспелые огурцы с горчицей на зиму в банках выходят максимально аппетитными. Приготовление занимает не более часа. Элементарный процесс осилит любой. Закуска выходит душистой, хрустящей и сочной. Бюджетное угощение идеально для того, чтобы разнообразить наскучивший рацион.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы перезрелые – 1 кг.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Укроп – 40 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Горчица порошковая – 1 ч.л.

Горчица зернами – 1 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые и перезрелые овощи нарезаем 5-миллиметровыми кружочками, а затем разрезаем пополам. Пожелтевшую кожу предварительно требуется удалить. Чтобы снять тонкий слой, используем овощечистку.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем укроп, измельчаем укроп. Очистив чеснок, измельчаем теркой или давим чесночницей. Количество допускается увеличить. Объединяем подготовленные компоненты.

Шаг 3. В толстостенный сотейник заливаем 100 миллилитров воды, кладем соль, солодим, бросаем перец и лавровый лист. Сдабриваем дезодорированным растительным маслом.

Шаг 4. Кладем горчичный порошок и зерна. Провариваем рассол пару минут.

Шаг 5. Сдабриваем 9% консервантом.

Шаг 6. Выгружаем в заливку душистую овощную нарезку. Кипятим примерно 5 минут. Вымыв и прокалив стеклянные емкости, придерживаем прихватками и заполняем их кипящей огуречной массой. Закупориваем стерильными жестяными крышками. Чтобы закрутка наверняка не подтекала, всегда используем только новые закручивающиеся крышки.

Шаг 7. Проверяем, не пропускает ли воздух. Остужаем, положив на бок и закрутив в теплое одеяло. Остывшую закрутку перемещаем в подвал. Выдерживаем консервацию до зимы, а потом наслаждаемся. Приятного аппетита!

Переросшие огурцы с кетчупом чили на зиму

Переросшие огурцы с кетчупом чили на зиму обладают запоминающейся пикантностью. Любители острых закусок непременно оценят зимнюю закатку. Приготовление крупных плодов не отнимет много времени. Все предельно просто, а результат выше всяких похвал. Если не знаете, что приготовить из переросших экземпляров, воспользуйтесь рецептом!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,6 кг.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Лук репчатый – 200 гр.

Соль – 1 ст.л.

Кетчуп томатный – 100 гр.

Кетчуп чили – 100 гр.

Вода – 1,2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Переросшие огурцы промываем, вытираем и нарезаем дольками. Освободив лук от цветного слоя и промыв его, тонко нарезаем.

Шаг 2. Основательно промываем банки без сколов и трещин. Крышки кипятим.

Шаг 3. Заполняем стеклянные емкости овощной нарезкой.

Шаг 4. Смешиваем ингредиенты для заливки. Наливаем в кастрюльку воду, солим и сахарим. Наливаем уксус и выдавливаем по 100 граммов томатного и острого кетчупа.

Шаг 5. Хорошо размешав, размещаем на плите и кипятим.

Шаг 6. Распределяем заливку по емкостям с огурцами. Накрываем прогретыми жестяными крышками.

Шаг 7. Дно вместительной кастрюли выстилаем полотенцем. Ставим баночки. Доливаем теплую воду, чтобы уровень жидкости был по их плечики. Доведя до кипения, уменьшаем нагрев и стерилизуем баночки 20 минут.

Шаг 8. Осторожно, чтобы не обжечься, извлекаем с помощью специальных щипцов, придерживая банки прихваткой, закупориваем заготовки. Охлаждаем в перевернутом положении.

Шаг 9. Закатки убираем в кладовку до зимы. Когда захочется разнообразить домашние блюда, открываем баночку и пробуем. Приятного аппетита!

Маринованные переросшие огурцы на зиму

Маринованные переросшие огурцы на зиму превзойдут все ожидания. Овощи аппетитно похрустывают, несмотря на размер. Консервация применяется для исполнения различных холодных и горячих блюд. Закатка прекрасно подходит для оригинального соуса, гармонично вписывается в салат оливье или винегрет, придает пикантность запеченной курице или отбивным.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус 9% – 5 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 3 ст.л.

Зонтики укропа – 1 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Листья хрена – 1 шт.

Листья смородины – 4 шт.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Только что снятые с куста переростки вымываем щеткой. Избавив плоды от хвостиков, погружаем во вместительную емкость с ледяной водой на 2-3 часа, чтобы овощи сохранили сочность. Банки замачиваем в мыльном растворе, используя ершик или губку. Ополаскиваем под краном. Прогреваем в духовке или на водяной бане.

Шаг 2. Споласкиваем травы и листья. Очищаем чеснок. Отмеряем другие пряности.

Шаг 3. В стерильную банку забрасываем чесночные дольки, перец, листья. Количество специй и пряностей увеличиваем или уменьшаем, ориентируясь на свои предпочтения.

Шаг 4. Вымоченные плоды обсушиваем. Плотно набиваем ими банку, перекладывая травами.

Шаг 5. В емкость наливаем кипяток. Прогреваем практически до остывания. Процеживаем жидкость, повторно кипятим и повторно заливаем.

Шаг 6. Еще раз сливаем жидкость, кипятим и кладем соль.

Шаг 7. Солодим маринад.

Шаг 8. Доведя до кипения, отключаем плиту. Выливаем половину рассола в наполненную огурцами стеклянную емкость. Затем заливаем в банку уксус и доливаем рассол.

Шаг 9. Накрываем стерилизованной крышкой и закатываем заготовку ключом, придерживая прихваткой или кухонным полотенцем горячую емкость. Переворачиваем, проверяем, не протекает ли маринад. Если все в порядке, закутываем чем-нибудь теплым и постепенно остужаем в течение суток.

Шаг 10. Охлажденную консервацию убираем в погреб.

Шаг 11. Используем огурчики по назначению. Приятного аппетита!

Салат из переросших огурцов с луком на зиму

Салат из переросших огурцов с луком на зиму станет находкой для экономных и рациональных хозяек. Крупные плоды освобождают от семян и применяют для замечательного салата. Потрясающий рецепт поможет с умом переработать переросшие экземпляры.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 500-700 мл.

Ингредиенты:

Огурцы переросшие – 1 кг.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус 9% – 35 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 15 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для зимнего салата. Огурцы хорошо моем и вымачиваем в воде пару часов.

Шаг 2. Достаем овощи из воды, промываем. Обрезаем хвосты. Нарезаем дольками. При необходимости вычищаем крупные семена. Нарезку складываем в чашу.

Шаг 3. Лук репчатый очищаем и тонко нарезаем. Кладем к огуречным долькам.

Шаг 4. Посыпаем овощи солью и сахарим. Сдабриваем рафинированным маслом и вливаем 9% консервант.

Шаг 5. Размешав компоненты, маринуем полчаса. Стеклянные банки вымываем и стерилизуем привычным способом. Жестяные крышки требуется прокипятить или прогреть в духовке.

Шаг 6. Наполняем стерилизованные емкости.

Шаг 7. Прикрываем винтовыми крышками. В кастрюлю набираем горячую воду, кладем на дно тряпочку и размещаем банку. Уровень жидкости должен доходить до плечиков. Когда закипит вода, засекаем 15 минут и прогреваем заготовку.

Шаг 8. Специальными щипцами достаем баночку, придерживаем полотенцем и хорошо закручиваем. Располагаем заготовку крышкой вниз и укрываем одеялом.

Шаг 9. Остудив, переносим в погреб. Зимой достаем и дегустируем салат. Приятного аппетита!

Переспелые огурцы по-корейски на зиму

Переспелые огурцы по-корейски на зиму представляют собой необыкновенной вкусноты заготовку. Закуска прекрасно дополняет главные блюда. С максимально простым процессом справится даже начинающий кулинар. Хрустящая закатка с ярким послевкусием понравится многим.

Время готовки – 25 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы крупные – 1,7 кг.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Чеснок – 8-10 зубчиков.

Соль – 1 ст.л.

Морковь – 200 гр.

Приправа для моркови по-корейски – 10 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковку экономкой, натираем на специальной терке длинными полосками.

Шаг 2. Вымытые огурцы нарезаем так же, доходя до семян.

Шаг 3. Овощную стружку смешиваем с приправой для моркови по-корейски, солим, всыпаем сахар. Добавляем рубленый чеснок. Сдабриваем рафинированным маслом и заливаем уксусную кислоту.

Шаг 4. Осторожно размешиваем, чтобы компоненты «подружились». Накрываем и убираем в холод на сутки.

Шаг 5. Спустя сутки, промытые стерилизованные баночки заполняем сочной ароматной заготовкой.

Шаг 6. В кастрюлю кладем тряпочку, размещаем емкости, предварительно прикрыв прогретыми сухими крышками. Наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем четверть часа.

Шаг 7. Достав из кипятка, закатываем консервацию ключом и остужаем в перевернутом положении под пледом. Остывшие баночки убираем в кладовку и наслаждаемся зимой. Приятного аппетита!