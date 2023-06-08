Перестала готовить Оливье и Шубу. Салат «Нежная Жена» — рецепт, который удивляет

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В каждой семье принято готовить салаты: кто-то делает это только особенным поводам, кто-то питается салатами регулярно.

Одним из самых известных салатов во всем мире является Оливье. Он занимает одну из лидерских позиций в актуальности, уступая, возможно, салату Цезарь.

Он известен во многих странах, его готовит большинство на Новый год. Однако, помимо классического Оливье и Цезаря есть другие интерпретации этих салатов.

Ингредиенты для салата “Нежная Жена”:

  • Картофель – 2 шт.;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Огурец – 1 шт.;
  • Копченые окорока – 200 г;
  • Сыр – 150 г;
  • Кукуруза консервированная – 50 г;
  • Майонез – по вкусу.

Приготовление салата “Нежная Жена”:

Отвариваем яйца вкрутую, а также варим картофель. Яйца, огурец, копченые окорочки нарезаем мелким кубиком. Измельчаем очищенный картофель через средние зубчики терки

В форму для салата выкладываем половину картофеля, солим поверхность. Выравниваем картофельный слой, добавляется тонкий слой майонеза.

Добавляем яйца, солим и снова покрываем слой майонезом.

С огурцом и копченными окорочками поступаем аналогично.

Берем плоское блюдо и переворачиваем салат на него. Блюдо должно остаться на тарелке целым. На верх данной конструкции выкладываем слой кукурузы.

Перестала готовить Оливье и Шубу. Салат «Нежная Жена» — рецепт, который удивляет

Перестала готовить Оливье и Шубу. Салат «Нежная Жена» — рецепт, который удивляет

Такой салатик готовится за считаные минуты. Его презентабельный вид, несомненно, украсит любой праздничный стол.

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