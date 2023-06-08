Перестала готовить Оливье и Шубу. Салат «Нежная Жена» — рецепт, который удивляет

В каждой семье принято готовить салаты: кто-то делает это только особенным поводам, кто-то питается салатами регулярно.

Одним из самых известных салатов во всем мире является Оливье. Он занимает одну из лидерских позиций в актуальности, уступая, возможно, салату Цезарь.

Он известен во многих странах, его готовит большинство на Новый год. Однако, помимо классического Оливье и Цезаря есть другие интерпретации этих салатов.

Ингредиенты для салата “Нежная Жена”:

Картофель – 2 шт.;

Яйцо – 2 шт.;

Огурец – 1 шт.;

Копченые окорока – 200 г;

Сыр – 150 г;

Кукуруза консервированная – 50 г;

Майонез – по вкусу.

Приготовление салата “Нежная Жена”:

Отвариваем яйца вкрутую, а также варим картофель. Яйца, огурец, копченые окорочки нарезаем мелким кубиком. Измельчаем очищенный картофель через средние зубчики терки

В форму для салата выкладываем половину картофеля, солим поверхность. Выравниваем картофельный слой, добавляется тонкий слой майонеза.

Добавляем яйца, солим и снова покрываем слой майонезом.

С огурцом и копченными окорочками поступаем аналогично.

Берем плоское блюдо и переворачиваем салат на него. Блюдо должно остаться на тарелке целым. На верх данной конструкции выкладываем слой кукурузы.

Такой салатик готовится за считаные минуты. Его презентабельный вид, несомненно, украсит любой праздничный стол.