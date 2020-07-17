Перевод документации с разных языков мира является не творческим процессом, но в то же время и не таким сложным на самом деле, как это принято считать, и далеко не для всех агенств. Парадокс затрагивает в первую очередь юридический перевод и его главных принципов. Очень сложно делать такую работу частникам или фрилансерам, мелким или новым лингвистическим конторам, а при этом качество и отсутствие проблем с законом или чиновниками не гарантируется. В итоге все равно приходится обращаться в ведущие и известные переводящие фирмы, но лучше это делать сразу. Понятно, что по базовым требованиям для этого там работают самой высокой квалификации опытнейшие профессионалы не только со знанием языков и соответствующим дипломом, но и одновременно с юридическими образованиями. Это не плюс, а простая норма, но уже первая причина для спокойствия. Заказать перевод паспорта в Казахстане вы можете на сайте https://thewords.info/perevod-pasporta.

Знание множества языков, юридическая подкованность совсем не главное в переводе документации, таких как паспорт, удостоверение, военный билет, диплом, свидетельство о смерти, удостоверяющая запись нотариальной силы, приложение или вкладыш к диплому, справка о судимостях(их отсутствии), договор на поставку товаров или предоставление услуг, уведомления, сертификаты, уставы организаций, лицензии, протоколы, иски и другие важные бумаги. Это касается всего, что требует официального взаимодействия в рамках одного государственного языка и юридического поля стран. Что же тогда – наличие большой базы опытных переводчиков, отвечающих за свои направления, фильтрация через редакторов? Нет, параметр из базовых, это тоже практика уже привычная.

Опыт здесь главное, но вовсе не в плане «набитости руки» и присутствия в годах в лингвистическом бизнесе. Реально, это наличие в базе работающих, и актуальных юридически-признанных шаблонов переводов, уже успешно прошедших «проверочное» тестирование во всех инстанциях, для которых они делаются. При потоке заказов учитываются все изменения в этих шаблонах в текущем режиме сразу по мере публикаций приказов, постановлений, поправок к законодательным актам – и такая работа налажена тоже.