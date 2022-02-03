Перевозка мебели и вещей из квартиры в квартиру по доступной цене. Гарантия сохранности вещей

Как организовать квартирный переезд

Перебираясь на новую квартиру, важно правильно подойти к организации этого мероприятия. Нужно учесть советы и рекомендации тех, кто уже пережил переезд, причем не один. Тогда вы будете готовы ко всем возможным форс-мажорным ситуациям.

Еще планируя заказать квартирные переезды, нужно быть готовым, что непременным его спутником станет стресс. Неосторожность при упаковке имущества нередко оборачивается утерей отдельных предметов, битьем посуды, повреждением бытовой техники. Грузчики срочно в Курске готовы выполнить любой тяжести работы.

Как приготовиться к квартирному переезду

Для сохранности важно запастись достаточным количеством подходящей упаковки:

картонными коробками;

пузырчатой пленкой;

мешками.

Наиболее практичной и надежной упаковкой можно считать ящики из гофрированного картона. Они имеют достаточную прочность, что позволяет перевозить в них даже хрупкие вещи вроде люстр, посуды, цветочных ваз. Даже с таким содержимым коробки можно ставить друг на друга в несколько рядов. Что повышает эффективность использования пространства фургона грузовика.

Также потребуется достаточно наполнителя, в качестве которого можно использовать старые газеты и прочую макулатуру, древесную стружку. Ими необходимо заполнить все пустоты внутри коробок с перевозимыми предметами.

Крупногабаритная мебель также должна быть разобрана на отдельные элементы. Иначе ее невозможно пронести через узкие дверные проемы. В тесных коридорах и на лестничных проемах с огромным шкафом не развернешься. В разобранном же состоянии корпусная мебель занимает места в разы меньше. А значит, не придется переплачивать за дополнительные рейсы.

Но не всю мебель можно разобрать для удобства переноски. Это относится к мягкой мебели вроде диванов и массивных кресел. И придется как-то протискиваться с таким грузом через тесные помещения. Для удобства рекомендуется запастись специальными ремнями для переноски мебели и прочих тяжестей. Они изготавливаются из нейлоновых или полипропиленовых волокон, поэтому в состоянии выдерживать приличный вес.

К тому времени, когда грузотакси окажется у подъезда, все имущество должно быть готовым к погрузке и транспортировке.

Сперва грузят наиболее тяжелые и массивные предметы. Размещать их в кузове следует максимально плотно, чтобы во время езды они не двигались внутри фургона. Это чревато повреждением и поломкой некоторых вещей. Поверх габаритного груза размещают более легкие. Например, мешки и сумки с одеждой.

По приезду на новую квартиру остается лишь все разгрузить и занести внутрь. Далее предстоит распаковка и расстановка имущества согласно пожеланиям жильцов.