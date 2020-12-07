Перевозки негабаритных грузов в Новосибирске

Транспортировка негабаритного груза сопряжена с большим комплексом работ по безопасности движения. Это дорогостоящее мероприятие, поэтому сначала должны быть предприняты меры для разделения груза на части при сохранении его функциональности.

Предельно допустимыми размерами негабарита являются: 20х4х2,55 метра. Когда после замеров станет понятно, что груз негабарит, необходимо провести мероприятия, предусмотренные ПДД.

Целесообразно поручить всю работу по транспортировке негабарита специализированной организации — ТЭК «Перевоз» в Новосибирске.

Подбор транспорта

Автопарк располагает гидравлическими тралами длиной 27,5 м. Автомобили проходят ежедневные и ежемесячные плановые и профилактические технические осмотры, имеется весь пакет необходимой документации.

Подбор водителя

Транспортировку негабаритного груза допускается произвести водитель с большим стажем работы, прошедший инструктаж и успешно аттестованный на спецкурсах повышения квалификации. Водитель проходит медконтроль и начиная рейс имеет полный пакет документов.

Размещение груза

Перевозка негабарита сложный процесс, поэтому груз должен:

не ограничивать видимость из кабины водителя;

не вредить покрытию дороги;

не затруднять управление автомобилем;

не влиять негативно на устойчивость автомобиля.

Ответственность за крепление и доставку негабаритного груза принимает на себя «Перевоз».

Выбор маршрута

Разработка маршрута движения негабарита выполняется из условия транспортной нагрузки, состояния дороги, наличия «узких» мест. «Перевоз» обладает информацией о сети автомобильных дорог. Компания всегда доставит груз оптимальным маршрутом.

Получить разрешение ГИБДД и Упрдор'а

Движение негабарита начинается после подписания всей разрешительной документации в ГИБДД и Упрдор. Эту важную работу выполнит «Перевоз».

Дополнительная услуги

Страхование груза. Оперативный контроль онлайн контроль. Организация автомобиля прикрытия ГИБДД. Таможенная очистка груза. Экспедирование.

«Перевоз» перевозит негабаритные грузы на территории России, база автопарка находится в Новосибирске.