Перевозки негабаритных грузов в Новосибирске

Транспортировка негабаритного груза сопряжена с большим комплексом работ по безопасности движения. Это дорогостоящее мероприятие, поэтому сначала должны быть предприняты меры для разделения груза на части при сохранении его функциональности.
Предельно допустимыми размерами негабарита являются: 20х4х2,55 метра. Когда после замеров станет понятно, что груз негабарит, необходимо провести мероприятия, предусмотренные ПДД.
Целесообразно поручить всю работу по транспортировке негабарита специализированной организации — ТЭК «Перевоз» в Новосибирске.
Подбор транспорта
Автопарк располагает гидравлическими тралами длиной 27,5 м. Автомобили проходят ежедневные и ежемесячные плановые и профилактические технические осмотры, имеется весь пакет необходимой документации.
Подбор водителя
Транспортировку негабаритного груза допускается произвести водитель с большим стажем работы, прошедший инструктаж и успешно аттестованный на спецкурсах повышения квалификации. Водитель проходит медконтроль и начиная рейс имеет полный пакет документов.
Размещение груза
Перевозка негабарита сложный процесс, поэтому груз должен:
- не ограничивать видимость из кабины водителя;
- не вредить покрытию дороги;
- не затруднять управление автомобилем;
- не влиять негативно на устойчивость автомобиля.
Ответственность за крепление и доставку негабаритного груза принимает на себя «Перевоз».
Выбор маршрута
Разработка маршрута движения негабарита выполняется из условия транспортной нагрузки, состояния дороги, наличия «узких» мест. «Перевоз» обладает информацией о сети автомобильных дорог. Компания всегда доставит груз оптимальным маршрутом.
Получить разрешение ГИБДД и Упрдор'а
Движение негабарита начинается после подписания всей разрешительной документации в ГИБДД и Упрдор. Эту важную работу выполнит «Перевоз».
Дополнительная услуги
- Страхование груза.
- Оперативный контроль онлайн контроль.
- Организация автомобиля прикрытия ГИБДД.
- Таможенная очистка груза.
- Экспедирование.
«Перевоз» перевозит негабаритные грузы на территории России, база автопарка находится в Новосибирске.