«Перезагрузка» Правительства Севастополя произойдёт в первые недели января

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Руководящий состав Департаментов Правительства Севастополя изменится в начале 2022 года. Грядущие переназначения в ходе итоговой пресс-конференции 28 декабря анонсировал губернатор города Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «У нас есть ещё несколько вакансий, где люди там сейчас просто исполняют обязанности. Департамент сельского хозяйства и рынков, Департамент по имущественным и земельным отношениям пока не обрёл нового руководителя – заканчиваются согласования».

Прокомментировал градоначальник и недавние увольнение заместителя губернатора Севастополя Николая Жигулина.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Год прошёл. Мне бы по ряду направлений (не хочу вдаваться в детали) хотелось бы большего прогресса».

Экс-глава Департамента образования и науки Правительства города Елена Богомолова, по словам Михаила Развожаева, сделала большой вклад в развитие данной сферы, но не везде её управленческие решения оказались эффективными.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Есть, конечно, вопросы, связанные с определёнными деталями реализации и участия в национальных проектах. Есть направления, в которых мы, к сожалению, не участвовали в те годы, когда могли участвовать и которые важны для Севастополя. Здесь скорее нужна некая перезагрузка, некий новый взгляд на те вещи, которые происходят».

Грядущие три года для нового главы Департамента будут полны серьёзных вызовов. Прежде всего, они будут связаны с необходимостью качественно улучшить работу системы образования.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Речь идёт не о стройках, не о материальной базе, с этим всё плюс-минус неплохо происходило. В особенности, когда мы определились, что Департаменты лечат и учат, а кто умеет строить – должны строить».

Завершить «перезагрузку» Правительства Севастополя Михаил Развожаев намерен в первые недели 2022 года.