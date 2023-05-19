Перловая каша с картофелем

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить перловую кашу с картофелем. Вместо воды перловку можно сварить на овощном или грибном бульоне. Если хотите сделать вкус каши более нежным, то в конце можно влить вместо воды сливки. На вкус каша получается нежной, кремовой, очень вкусной и хорошо насыщающей. Она отлично подойдет для ужина.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Крупы / Перловая крупа
Блюдо: Горячие блюда / Каши
География кухни: Литовская / Европейская
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Перловка 1 Стакан
  • Вода 3 Стакана
  • Картофель 2 Штуки (среднего размера)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

130 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Перловая каша с картофелем»

Перловая каша с картофелем

Подготовьте все ингредиенты.

Перловая каша с картофелем

Перловую крупу промойте до прозрачности. Затем переложите в миску и залейте чистой водой. Оставьте так на пару часов, а лучше на ночь.

Перловая каша с картофелем

Еще раз промойте перловую крупу, переложите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите до кипения, подсолите и варите около 40 минут до готовности.

Перловая каша с картофелем

В сотейнике с растительным маслом обжарьте репчатый лук нарезанный кубиками до прозрачности.

Перловая каша с картофелем

Добавьте очищенный и натертый на крупной терке картофель. Жарьте его почти до готовности.

Перловая каша с картофелем

Добавьте перловку, соль и черный молотый перец. Влейте около 50-60 мл. воды, доведите до кипения и тушите 5-10 минут все вместе.

Перловая каша с картофелем

Перловая каша с картофелем готова, приятного вам аппетита!

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