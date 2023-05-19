Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить перловую кашу с картофелем. Вместо воды перловку можно сварить на овощном или грибном бульоне. Если хотите сделать вкус каши более нежным, то в конце можно влить вместо воды сливки. На вкус каша получается нежной, кремовой, очень вкусной и хорошо насыщающей. Она отлично подойдет для ужина.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Крупы / Перловая крупа
Блюдо: Горячие блюда / Каши
География кухни: Литовская / Европейская
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Перловка 1 Стакан
- Вода 3 Стакана
- Картофель 2 Штуки (среднего размера)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
130 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Перловая каша с картофелем»
Подготовьте все ингредиенты.
Перловую крупу промойте до прозрачности. Затем переложите в миску и залейте чистой водой. Оставьте так на пару часов, а лучше на ночь.
Еще раз промойте перловую крупу, переложите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите до кипения, подсолите и варите около 40 минут до готовности.
В сотейнике с растительным маслом обжарьте репчатый лук нарезанный кубиками до прозрачности.
Добавьте очищенный и натертый на крупной терке картофель. Жарьте его почти до готовности.
Добавьте перловку, соль и черный молотый перец. Влейте около 50-60 мл. воды, доведите до кипения и тушите 5-10 минут все вместе.
Перловая каша с картофелем готова, приятного вам аппетита!