Рецепты Первое блюдо с украинской душой – готовим помидорный суп По Admin - 10 мая, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Помним, как в детстве бабушка часто варила помидорный суп. Густой насыщенный суп с помидорами, рисом, обильно заправленный сметаной. В современной кухне редко готовят суп из помидоров, риса и картофеля, но поверьте, он очень вкусный, сытный и питательный. Главное, что его можно готовить в любое время: зимой, летом, осенью. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски В сезон помидоров используйте свежие овощи, а зимой отлично подойдут закрученные помидоры в своем соке. Рецепт помидорный суп Время: 1 час Ингредиенты: – мясо (курятина, телятина, свинина); – репчатый лук; – морковь; – картофель; – помидоры; – рис; – свежая зелень. Приготовление: Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец. Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик. Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель. Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе. Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса. Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности. Подаем со сметаной. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Тушеный картофель с мясом – вкусный обед без лишних трудностейБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Два ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков