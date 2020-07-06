Первые АЗС запустят на трассе «Таврида» до конца года

В Крыму обсудили вопросы создания объектов придорожной инфраструктуры трассы «Таврида». Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Республики Крым Юлии Жуковой.

В ходе встречи заслушали отчет о выполнении инвестиционных соглашений по обеспечению строительства придорожной инфраструктуры трассы «Таврида». Так, на сегодняшний день, основная задача обеспечить комфортный проезд вдоль всей трассы путем строительства автозаправочных станций. На данном этапе проходит заключение договоров аренды земельных участков и подготовительные действия для дальнейших строительно-монтажных работ.

Юлия Жукова отметила, что все работы по придорожной инфраструктуре необходимо завершить в сжатые сроки. Министерством транспорта Республики Крым осуществляется еженедельный срез сроков исполнения по дорожной карте как инвесторов, так и государственных учреждений.

В свою очередь, со стороны государственных и муниципальных органов власти необходимо тесное сотрудничество и полное сопровождение для завершения в срок данных объектов.

По словам Юлии Жуковой, запуск рабочего движения по трассе «Таврида» запланирован на конец сентября, и прилагаются все усилия для синхронизации ввода в эксплуатацию такого имиджевого объекта и первых автозаправочных станций до конца этого года.