Первые лица Севастополя поздравили ветеранов с приближающимся Днём Победы

Первые лица города поздравили ветеранов с приближающимся Днём Победы в Великой Отечественной войне. Слова благодарности за великий подвиг советского народа прозвучали на традиционном торжественном собрании 7 мая, которое прошло в театре имени Луначарского. День этот знаменателен: ровно 77 лет назад была в кровавых боях освобождена Сапун-гора, что положило начало освобождению Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «У моего поколения, у тех ребятишек, которые сегодня участвуют в концерте, у наших юнармейцев, у наших волонтёров Победы, у каждого севастопольца есть особая миссия: сделать всё, чтобы так, как вы отстояли Родину, отстоять память о великой Победе. Не дать никому исказить ни одной строчки этой великой истории».

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Мы, благодарные потомки, будем безмерно помнить подвиг всех тех, кого среди нас нет, и тех, кто ещё находится рядом с нами в строю. Мы благодарны вам за нашу жизнь, за то, что вы позволили нам созидать, служить».

В качестве подарка ветеранам представили праздничную программу от севастопольских артистов в сопровождении симфонического оркестра: хорошо знакомые песни военных лет, выступления Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и другие номера.