Первые новобранцы из Ялты отправились в армию по осеннему призыву

Первая группа новобранцев из Ялты отправилась в армию по осеннему призыву. Об этом сообщили в пресс-службе городской Администрации. 13 октября 17 ялтинских призывников пополнили ряды Вооружённых сил страны. Новобранцы принимали поздравления от местных властей. Следующая группа ялтинских призывников отправится для прохождения воинской службы 15 октября. Завершится осенний призыв-2020, согласно Указу Президента, 31 декабря.

В документе отмечено, что в ходе текущей кампании планируется призвать 128 тысяч человек. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, на сборных пунктах в субъектах Федерации будет проводиться тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Всех призывников обещают обеспечить медицинскими масками, а по прибытии в воинские части их ждёт двухнедельный карантин.