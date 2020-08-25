Первый президент Украины назвал условие возобновления поставок воды в Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что власти страны возобновят подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы в регионе, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на украинские СМИ.

В Росводресурсах предложили решение проблемы дефицита воды в Крыму «В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая — то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — отметил он.

Кравчук подчеркнул, что власти Украины в этом случае будут поставлять воду жителям Крыма, но «никогда в жизни» не дадут воду военным базам и промышленным предприятиям региона.