Первый в РФ реанимобиль для помощи дельфинам появился в Крыму

Центр реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» получил первый в РФ специализированный автомобиль скорой медицинской помощи для китообразных. Информацию об этом центр разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У берегов западного Крыма замечен дельфин-альбинос Реанимобиль поможет специалистам оказывать помощь выкинутым на берег дельфинам в полевых условиях.

«Медицинский отсек оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником», — уточняется в сообщении.