Первый в России закон о яхтинге разработают в Крыму

До конца года в Крыму планируют принять региональный законопроект о яхтинге. Об этом председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал в ходе пресс-конференции по развитию яхтенного туризма на полуострове.

Фото: Гала Амарандо

— Комитет (Госсовета РК по туризму, курортам и спорту, — ред) продолжает готовить закон о яхтинге в Республике Крым. Мы пригласили к разработке Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский край, Севастополь и Ростов. Все также хотят принять такие региональные законы. В наших планах осенью собраться в Крыму, чтобы сделать основу. Затем предложить на рассмотрение на федеральном уровне в Госдуму для того, чтобы сделать федеральным законом, — сказал Алексей Черняк.

Он подчеркнул, что цель данной работы – создать одинаковые и понятные для всех «правила игры». Завершить работу над законопроектом планируется до конца текущего года.

По его словам, Министерством транспорта РК и Министерством экономического развития РК уже разработана стратегия, в рамках которой планируется построить до 15 яхтенных марин у берегов полуострова.

— Такого закона в России не существует ни на федеральном уровне, ни на региональном. Его просто нет. Проработав его на региональном уровне, планируем вынести на всю Российскую Федерацию, — заявил Черняк.

По его мнению, яхтинг и весь парусный спорт слабо развит как в Крыму, так и в других регионах. Но, так как Россия богата на крупные водоёмы – моря, водохранилища, озёра и реки – развивать это направление необходимо.

Фото: Гала Амарандо

Черняк рассказал, что предстоят непростые строительные работы:

— Мы прекрасно понимаем, что это не отель построить. Это работы на воде, под водой, создание коммуникаций и так далее. Ещё есть понятие порт и порт-укрытие. Это когда нет такой развитой инфраструктуры, но яхта может зайти в любое время и спрятаться от шторма, — сказал он.