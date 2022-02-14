Первым компонентом вакцины в Крыму привились более 939 тысяч человек

В Крыму первым компонентом вакцины привились более 939 тысяч человек, передает пресс-служба минздрава РК.

За сутки коронавирус обнаружен у 1053 человек в Крыму «Вакцинировано первым компонентом 939 507 человек. Вакцинировано полностью – 880 046 человек. Ревакцинировано: 234 774 человека», – уточнили в пресс-службе.

В сообщении добавили, что за минувшую неделю первым компонентом привились 3,5 тысячи человек. При этом, неделей ранее цифра достигала 4,5 тысячи человек. А вот число вакцинированных вторым компонентом по сравнению с предыдущей неделей выросло: 5,4 тысячи человек против 3,9 тысячи.