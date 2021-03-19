Фото: группа «Автопартнер Крым» / «Вконтакте»

Пешехода сбили на проспекте Генерала Острякова вечером 18 марта, сообщает новостной портал ForPost. Это произошло недалеко от торгового центра «Океан». Очевидцы пишут в соцсети «ВКонтакте», что пешехода после ДТП увезли на «скорой».

По данным ForPost, 36-летний водитель автомобиля KiaRio наехал на 32-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

«В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка», – сообщила подполковник внутренней службы УМВД Жанна Марголина.