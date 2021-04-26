Пещера «Таврида» может стать центром изучения карстологии в Крыму

Учёные Крымского федерального университета разработали правила для карстологического обследования территорий Крыма и Северного Кавказа. Центром повышения квалификации для инженеров-геологов по карстологии станет пещера Таврида. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин, передает пресс-служба вуза.

Как отмечает специалист, карстологическая экспертиза необходима, если при инженерно-геологических изысканиях существует вероятность неблагоприятных условий для постройки объектов. Универсальным критерием для обнаружения карста под землёй в границах России считалось наличие карстовых воронок на поверхности, однако в окрестностях пещеры «Таврида» их не оказалось, что стало наглядным доказательством необходимости проведения специальных мер по обнаружению карста в регионах.

«Когда при строительстве трассы «Таврида» в 2018 году нашли пещеру, это уже было основанием для вопросов к карстологическим правилам. Если бы мы сделали дорожную выемку не на 6 метров в глубину, а на 5,5, тогда пещера бы не вскрылась при работе, и при неизбежном провале грунта под весом машин могли погибнуть люди. Если раньше специалисты сначала бурили скважину на 40 метров, результаты чего становились определяющим критерием, то сейчас мы предлагаем три этапа исследований. В первую очередь визуальный анализ, потом необходимо проложить геофизические профили (электротомография, сейсмика), которые позволяют узнать свойства пород на глубине до 100 метров и в заключении, если необходимо, проводятся буровые работы в местах обнаружения потенциальных пустот», – рассказал Самохин.