Песков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «аннексию» Крыма невозможно признать, потому что ее не было, передает газета «Известия».

Киев хочет пригласить Россию на «площадку по деоккупации Крыма» Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна «никогда не признает так называемую аннексию полуострова Россией».

«Аннексию Крыма действительно невозможность признать, и никто об аннексии не говорит, потому что ее не было. Был четкий и безупречный набор юридических действий, аннексии никакой не было, и не надо ее признавать», – подчеркнул Песков.