Песков прокомментировал возможные провокации в Крыму 18 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на любые провокации 18 марта, если они планируются, будет дан необходимый ответ, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму не будет масштабных торжеств 18 марта — Константинов Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года. В этом году 18 марта Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину в составе России.

«Мы не сомневаемся, что наши соответствующие ведомства обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются. И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, особенно в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.