Песков: референдум 2014 года в Крыму был законным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что референдум 2014 года в Крыму был законным с точки зрения международного права и законодательства Украины, которое действовало в тот момент на территории полуострова, передают «РИА Новости».

В Крыму рассказали, как отметят шестую годовщину воссоединения с РФ «Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», – отметил он.

Песков напомнил, что у Крыма был «особый статус». Изучив соответствующие законодательные инициативы в этом можно убедиться.