Описание приготовления:
Такое тесто прекрасно подойдет для приготовления печенья, как основа для сладких пирогов с творожной, ягодной и несладкой начинкой. Оно прекрасно хранится в морозилке и не теряет своих свойств после разморозки.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Масло сливочнoe 70 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Молоко 1 Ст. ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 1
Калорийность
385 ккал
Калорийность
7 г
Белки
22 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Песочно-слоеное тесто»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочно-слоеного теста. Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.
В холодное молоко добавьте соль и перемешайте до растворения. В миску выложите сливочное масло и влейте молоко.
Разбейте в миску яйцо, все хорошо перемешайте венчиком.
Просейте в миску муку.
Быстро замесите мягкое, не липкое тесто. Уберите на 15 минут в холодильник.
Стол посыпьте мукой и раскатайте тесто толщиной один сантиметр и сложите его в четыре раза.
Снова раскатайте тесто толщиной один сантиметр и сложите в четыре раза. Тесто готово к приготовлению изделий.
Хорошей выпечки!