Описание приготовления:

Такое тесто прекрасно подойдет для приготовления печенья, как основа для сладких пирогов с творожной, ягодной и несладкой начинкой. Оно прекрасно хранится в морозилке и не теряет своих свойств после разморозки.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Масло сливочнoe 70 Грамм

Яйцo 1 Штука

Молоко 1 Ст. ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

385 ккал

Калорийность

7 г

Белки

22 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочно-слоеное тесто»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочно-слоеного теста. Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.

В холодное молоко добавьте соль и перемешайте до растворения. В миску выложите сливочное масло и влейте молоко.

Разбейте в миску яйцо, все хорошо перемешайте венчиком.

Просейте в миску муку.

Быстро замесите мягкое, не липкое тесто. Уберите на 15 минут в холодильник.

Стол посыпьте мукой и раскатайте тесто толщиной один сантиметр и сложите его в четыре раза.

Снова раскатайте тесто толщиной один сантиметр и сложите в четыре раза. Тесто готово к приготовлению изделий.

Хорошей выпечки!