Песочное печенье с абрикосами

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Описание приготовления:

Абрикосовые половинки обязательно кладите разрезом вверх. Это позволит держаться сахару на плодах, равномерно пропитывая их, и сок будет не так интенсивно вытекать из плодов. Печенье прекрасно подойдет для чаепития или в качестве перекуса.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Блюда с начинкой / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 150 Грамм
  • Масло сливочнoe 70 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в абрикосы)
  • Яйцo 1 Штука
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)
  • Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)
  • Абрикосы 150 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

299 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочное печенье с абрикосами»

Песочное печенье с абрикосами

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочного печенья с абрикосами. Абрикосы вымойте и вытрите насухо.

Песочное печенье с абрикосами

Муку смешайте с солью, разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Холодное масло натрите на крупной терке в мучную массу и перетрите до образования крошки. Разбейте в массу яйцо и быстро замесите мягкое тесто, уберите в холодильник, завернув в пленку, на 30 минут.

Песочное печенье с абрикосами

Абрикосы разделите на две половинки.

Песочное печенье с абрикосами

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Сделайте прямые края и разрежьте на квадратики длиннее, чем длина абрикосов. Выложите на каждую часть теста по половинке абрикоса, выемкой от ядрышка вверх. Насыпьте в каждую ямку немного сахара.

Песочное печенье с абрикосами

Соедините уголки вверху и защипните тесто.

Песочное печенье с абрикосами

Выложите печенье на смазанный растительным маслом противень на расстоянии. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Достаньте печенье из духовки и остудите.

Песочное печенье с абрикосами

Приятного аппетита!

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