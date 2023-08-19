Описание приготовления:

Абрикосовые половинки обязательно кладите разрезом вверх. Это позволит держаться сахару на плодах, равномерно пропитывая их, и сок будет не так интенсивно вытекать из плодов. Печенье прекрасно подойдет для чаепития или в качестве перекуса.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Блюда с начинкой / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Масло сливочнoe 70 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в абрикосы)

Яйцo 1 Штука

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)

Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)

Абрикосы 150 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

299 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочное печенье с абрикосами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочного печенья с абрикосами. Абрикосы вымойте и вытрите насухо.

Муку смешайте с солью, разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Холодное масло натрите на крупной терке в мучную массу и перетрите до образования крошки. Разбейте в массу яйцо и быстро замесите мягкое тесто, уберите в холодильник, завернув в пленку, на 30 минут.

Абрикосы разделите на две половинки.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Сделайте прямые края и разрежьте на квадратики длиннее, чем длина абрикосов. Выложите на каждую часть теста по половинке абрикоса, выемкой от ядрышка вверх. Насыпьте в каждую ямку немного сахара.

Соедините уголки вверху и защипните тесто.

Выложите печенье на смазанный растительным маслом противень на расстоянии. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Достаньте печенье из духовки и остудите.

Приятного аппетита!