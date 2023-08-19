Описание приготовления:
Абрикосовые половинки обязательно кладите разрезом вверх. Это позволит держаться сахару на плодах, равномерно пропитывая их, и сок будет не так интенсивно вытекать из плодов. Печенье прекрасно подойдет для чаепития или в качестве перекуса.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Блюда с начинкой / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Масло сливочнoe 70 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 100 Грамм (50 грамм — в тесто, 50 грамм — в абрикосы)
- Яйцo 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)
- Ванильный сахар По вкусу (или ванилин)
- Абрикосы 150 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
299 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Песочное печенье с абрикосами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочного печенья с абрикосами. Абрикосы вымойте и вытрите насухо.
Муку смешайте с солью, разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Холодное масло натрите на крупной терке в мучную массу и перетрите до образования крошки. Разбейте в массу яйцо и быстро замесите мягкое тесто, уберите в холодильник, завернув в пленку, на 30 минут.
Абрикосы разделите на две половинки.
Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Сделайте прямые края и разрежьте на квадратики длиннее, чем длина абрикосов. Выложите на каждую часть теста по половинке абрикоса, выемкой от ядрышка вверх. Насыпьте в каждую ямку немного сахара.
Соедините уголки вверху и защипните тесто.
Выложите печенье на смазанный растительным маслом противень на расстоянии. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности. Достаньте печенье из духовки и остудите.
Приятного аппетита!