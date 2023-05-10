Описание приготовления:
Необязательно приобретать вкусный десерт в кофейне или ресторане, вы можете приготовить его в домашних условиях. Хрустящий пирог с нежнейшей заливкой понравится всем домашним без исключения, так что сразу же готовьте добавку!
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука (тесто)
- Соль 2 Щепотки (тесто)
- Сахар 2 Ст. ложки (тесто)
- Масло сливочнoe 120 Грамм (тесто)
- Мука пшеничная 180 Грамм (тесто)
- Сметана 150 Миллилитров (начинка)
- Яйцо 1 Штука (начинка)
- Сахар 70 Грамм (начинка)
- Абрикос 5-6 Штук (начинка)
Количество порций 4
Калорийность
288 ккал
Калорийность
4 г
Белки
15 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Песочный пирог с абрикосами и сметанной заливкой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану можно использовать любой жирности. Диаметр формы — 22 см.
Куриное яйцо взбейте в глубокой емкости вместе с сахаром и солью. Растопите сливочное масло, но не до кипения. Влейте во взбитое яйцо и тщательно перемешайте. Всыпьте пшеничную муку высшего сорта по частям.
Вымешайте плотное песочное тесто, накройте его пленкой и поместите в холодильник на 20 минут.
Пока тесто охлаждается — займитесь приготовлением начинки. Сметану любой жирности взбейте с куриным яйцом и сахарным песком. По желанию можно добавить ванильный сахар.
Извлеките тесто из холодильника и выложите в форму. Распределите его по форме, заходя и на бортики. Влейте приготовленную сметанную заливку.
Разрежьте абрикосы пополам и выложите в сметанную заливку.
Испеките пирог примерно 30 минут в духовке при 180 градусах на среднем уровне.
Обязательно остудите на холоде примерно 1-2 часа, чтобы начинка схватилась и застыла. Затем нарежьте десерт на порционные кусочки и подайте к столу.