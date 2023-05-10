Описание приготовления:

Необязательно приобретать вкусный десерт в кофейне или ресторане, вы можете приготовить его в домашних условиях. Хрустящий пирог с нежнейшей заливкой понравится всем домашним без исключения, так что сразу же готовьте добавку!

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука (тесто)

Соль 2 Щепотки (тесто)

Сахар 2 Ст. ложки (тесто)

Масло сливочнoe 120 Грамм (тесто)

Мука пшеничная 180 Грамм (тесто)

Сметана 150 Миллилитров (начинка)

Яйцо 1 Штука (начинка)

Сахар 70 Грамм (начинка)

Абрикос 5-6 Штук (начинка)

Количество порций 4

Калорийность

288 ккал

Калорийность

4 г

Белки

15 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочный пирог с абрикосами и сметанной заливкой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану можно использовать любой жирности. Диаметр формы — 22 см.

Куриное яйцо взбейте в глубокой емкости вместе с сахаром и солью. Растопите сливочное масло, но не до кипения. Влейте во взбитое яйцо и тщательно перемешайте. Всыпьте пшеничную муку высшего сорта по частям.

Вымешайте плотное песочное тесто, накройте его пленкой и поместите в холодильник на 20 минут.

Пока тесто охлаждается — займитесь приготовлением начинки. Сметану любой жирности взбейте с куриным яйцом и сахарным песком. По желанию можно добавить ванильный сахар.

Извлеките тесто из холодильника и выложите в форму. Распределите его по форме, заходя и на бортики. Влейте приготовленную сметанную заливку.

Разрежьте абрикосы пополам и выложите в сметанную заливку.

Испеките пирог примерно 30 минут в духовке при 180 градусах на среднем уровне.

Обязательно остудите на холоде примерно 1-2 часа, чтобы начинка схватилась и застыла. Затем нарежьте десерт на порционные кусочки и подайте к столу.