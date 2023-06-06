Пробовали ли вы когда-нибудь готовить песочный пирог с ревенем и яблоком? Если нет, значит, это нужно срочно исправлять. Ведь выпечка с таким довольно необычным ингредиентом имеет очень пряный и приятный вкус.

Изысканная кислинка ревеня в соединении со сладостью крема и песочной основы просто бесподобна! Потому этот пирог может дать фору любой выпечке с ягодами и фруктами. В этом уж точно нет никаких сомнений!

Как вкусно приготовить песочный пирог с ревенем

Чтобы десерт вышел удачным, стоит правильно испечь его основу. Для этого вам стоит приготовить песочную крошку. Рекомендуем для данной цели использовать очень мелкий сахар или же сахарную пудру. Обратите внимание на этот нюанс. Ведь очень крупные кристаллы сахара могут не полностью раствориться в сухой смеси, испортив вкус готового блюда.

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Сахар220 г Яблоко1 шт. Ревень250 г Корица0,5 ч. л. Яйцо2 шт. Сливочное масло100 г

Приготовление

Всыпаем в глубокую емкость 160 г пшеничной муки. Добавляем размягченное сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками. Всыпаем 70 г мелкого сахара. Измельчаем всё до состояния крошки. Застилаем форму пергаментом. Выкладываем в нее полученную крошку, равномерно ее распределяя. Формируем небольшие бортики. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.Готовим начинку. Снимаем с ревеня и с яблока кожицу. Удаляем у фрукта сердцевину и семена. Яблоко нарезаем кубиком размером до 2 см, ревень — не слишком крупными кусочками. В миске взбиваем яйца с оставшимся сахаром до светлой и пышной массы. Просеиваем 40 г пшеничной муки. Добавляем ее и молотую корицу в яичную смесь. Аккуратно всё перемешиваем. Всыпаем нарезанный ревень и яблоко. Снова перемешиваем.Достаем форму с песочной основой из духовки. Вливаем в нее начинку. Ровняем ее при помощи кулинарной лопатки или ложки. Отправляем в духовку еще на 40 минут. Готово!

Дайте пирогу остыть на решетке, а затем посыпьте его сахарной пудрой. Этот шаг лучше не пропускать, ведь ревень имеет пряную кислинку. Так с помощью сахарной пудры вы сможете добавить немного сладости пирогу, сделав его вкус просто фантастическим! Обязательно попробуйте испечь этот потрясающий десерт, а затем поделитесь своими впечатлениями в комментариях.