Певица Жасмин рассказала, как приучить детей питаться правильно

Многие родители, а также бабушки и дедушки задаются вопросом, как приучить детей к правильному питанию, ведь оно кажется ребенку неинтересным и безвкусным. Певица и мама троих детей Жасмин поделилась своими способами.

По словам артистки, основы принципов правильного питания и здоровые пищевые привычки закладываются в семье, ведь ребенок нередко перенимает модель поведения родственников. Своим мнением певица поделилась в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Жасмин посоветовала объяснять детям дома, в чем заключается здоровое питание и какую пользу или вред приносит организму тот или иной продукт.

«К сожалению, даже в очень хороших школах питание организовано чаще всего по принципу недорого и питательно, за обедом подаются сладкие компоты, чай с сахаром, а также, помимо первых и вторых блюд, школьные столовые предлагают детям выпечку», — поделилась предположением артистка.

По словам певицы, для того, чтобы приучить своих детей к здоровой еде, она использует игровую форму. Такой способ позволяет детям учиться теоретическим принципам правильного питания и даже готовить полезные блюда на практике самим.

«Мы часто готовим вместе с младшими детьми, они у меня знатные кулинары, и я с детства учу их маленьким хитростям: заменять сахар сиропом агавы, например, сырники печь в духовке, а не жарить на сковороде, если макароны — то из цельного зерна, если кексы — то из спельтовой муки», — поделилась лайфхаком Жасмин.

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