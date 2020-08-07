Певице Глюкозе на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма

Пограничники Украины не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову — ред.), потому что она была в Крыму, передает RT, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Украинская певица подверглась нападкам из-за посещения Крыма и Москвы «В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях… Россиянке запретили въезд на Украину на три года», – уточнили в сообщении.

Певица прибыла в Украину из Минска. Ее остановили в киевском аэропорту Борисполь.