Пьяная девушка за рулем BMW протаранила три автомобиля в Севастополе

В Севастополе произошла авария с участием четырех иномарок из-за пьяного водителя, передает пресс-служба севастопольского главка МВД России.

Водитель легкового авто врезался в здание поселкового совета Николаевки ДТП случилось накануне поздно вечером на Фиолентовском шоссе. Водитель авто BMW 28 лет при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault, затем по касательной задела два автомобиля — BMW и Nissan.

«На месте аварии сотрудниками полиции установлено, что виновница имеет признаки опьянения, в связи с чем проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат которого оказался положительным. Женщина была не согласна с данным результатом, однако на предложение сотрудника ДПС проследовать в медучреждение с целью прохождения медицинского освидетельствования ответила отказом», — уточнили в ведомстве.